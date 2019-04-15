Новости
Предполагается, что ключевой темой конференции станет проект отраслевого соглашения для организаций рыбохозяйственного комплекса. Фото предоставлено «Океанрыбфлотом»

Всероссийская конференция рыбаков соберется в столице уже завтра

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса пройдет в Москве 16 апреля. В преддверии коллегии Росрыболовства предполагается проанализировать работу ведомства, сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

О графике

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса состоится на площадке Цифрового делового пространства (ул. Покровка, 47). На форум уже зарегистрировалось более 300 человек.

Планируется, что на конференции выступят представители Совета Федерации, Госдумы, Росрыболовства, руководители отраслевых объединений, компаний. Регистрация на конференцию стартует в 9:00, деловая программа начнется в 11:00.

О темах

Предполагается, что ключевой темой конференции станет проект отраслевого соглашения для организаций рыбохозяйственного комплекса на 2019 – 2021 гг. Также, рассказали Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ, будут обсуждаться поправки о крабовых аукционах, закон о госгранице, борьба органов госвласти с компаниями-рантье, участие рыбопромышленных предприятий в Хартии АПК, система управления НИИ, повышение эффективности научных исследований, вопросы рыбоохраны и другие темы.

О выборе даты

10 апреля Госдума приняла закон, который предусматривает введение нового вида квот – добычи крабов в инвестиционных целях. Распределять такие объемы планируется по итогам электронных аукционов. В отрасли сложилось единодушное мнение, что этот закон – только начало, отметил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев в интервью РБК.

Он обратил внимание на то, что конференция проводится накануне коллегии Росрыболовства (она пройдет 23-24 апреля в Астрахани). На конференции планируется проанализировать результаты работы ведомства в 2018 г., подчеркнул Герман Зверев.

Так, сообщил он, участники встречи оценят последствия «несвоевременного издания Росрыболовством необходимых правовых актов или издания ненужных и неправильных правовых актов». «Решение конференции будет представлено на итоговой коллегии. Поэтому дата проведения конференции правильная», – заявил президент ВАРПЭ.

Об организаторах

Всероссийскую конференцию организуют ВАРПЭ, Российский союз работодателей-рыбопромышленников и ЦК Российского профсоюза работников рыбного хозяйства.

Схему проезда на Всероссийскую конференцию смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: варпэкрабмоскваросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Сейчас ломают то, что мы строили 15 лет

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО)

Максим КОЗЛОВ

Государству пора менять отношение к отрасли

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор компании АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

«Дальрыбтехцентр» – инженерно-техническая площадка отрасли

Президент компании Bering Yachts Алексей МИХАЙЛОВ

Президент компании Bering Yachts

Алексей МИХАЙЛОВ

Bering Yachts: безопасность, комфорт и высокие мореходные качества

Все интервью

Личное мнение

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Проблему перегрузов решат только поправки в законы

Заслуженный работник рыбного хозяйства России, начальник Главрыбвода в 1987 – 1997 гг. Владимир ИЗМАЙЛОВ

Заслуженный работник рыбного хозяйства России, начальник Главрыбвода в 1987 – 1997 гг.

Владимир ИЗМАЙЛОВ

Рыбоохрану нужно вернуть в одни руки

Все материалы

Крупным планом

Компания «Дальрыбтехцентр» отмечает 80 лет работы в отрасли

Машиностроение для рыбаков: с чего начинается рыбопереработка

Рыбный рынок в Южной Корее

Рыбные традиции и амбиции Южной Кореи

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает. Фото РРПК

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

Все материалы

События

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.