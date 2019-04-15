15 апреля 2019 года

Всероссийская конференция рыбаков соберется в столице уже завтра

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса пройдет в Москве 16 апреля. В преддверии коллегии Росрыболовства предполагается проанализировать работу ведомства, сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

О графике

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса состоится на площадке Цифрового делового пространства (ул. Покровка, 47). На форум уже зарегистрировалось более 300 человек.

Планируется, что на конференции выступят представители Совета Федерации, Госдумы, Росрыболовства, руководители отраслевых объединений, компаний. Регистрация на конференцию стартует в 9:00, деловая программа начнется в 11:00.

О темах

Предполагается, что ключевой темой конференции станет проект отраслевого соглашения для организаций рыбохозяйственного комплекса на 2019 – 2021 гг. Также, рассказали Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ, будут обсуждаться поправки о крабовых аукционах, закон о госгранице, борьба органов госвласти с компаниями-рантье, участие рыбопромышленных предприятий в Хартии АПК, система управления НИИ, повышение эффективности научных исследований, вопросы рыбоохраны и другие темы.

О выборе даты

10 апреля Госдума приняла закон, который предусматривает введение нового вида квот – добычи крабов в инвестиционных целях. Распределять такие объемы планируется по итогам электронных аукционов. В отрасли сложилось единодушное мнение, что этот закон – только начало, отметил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев в интервью РБК.

Он обратил внимание на то, что конференция проводится накануне коллегии Росрыболовства (она пройдет 23-24 апреля в Астрахани). На конференции планируется проанализировать результаты работы ведомства в 2018 г., подчеркнул Герман Зверев.

Так, сообщил он, участники встречи оценят последствия «несвоевременного издания Росрыболовством необходимых правовых актов или издания ненужных и неправильных правовых актов». «Решение конференции будет представлено на итоговой коллегии. Поэтому дата проведения конференции правильная», – заявил президент ВАРПЭ.

Об организаторах

Всероссийскую конференцию организуют ВАРПЭ, Российский союз работодателей-рыбопромышленников и ЦК Российского профсоюза работников рыбного хозяйства.

Схему проезда на Всероссийскую конференцию смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews