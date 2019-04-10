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Госдума поддержала в третьем чтении изменения о крабовых аукционах. Фото пресс-службы ГД

Закон о крабовых аукционах прошел Госдуму

Госдума большинством голосов приняла закон, предусматривающий новый вид квот – добычи крабов в инвестиционных целях. Со дня внесения документа на рассмотрение нижней палаты прошло меньше месяца.

На заседании 10 апреля депутаты приняли в третьем чтении законопроект, который предусматривает введение нового вида квот – вылова крабов в инвестиционных целях. Закреплять доли таких квот планируется по результатам электронных аукционов. Право на добычу будет предоставляться на 15 лет (проект, внесенный правительством, предусматривал 10-летний срок). При этом юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми заключены договоры на доли квот, должны реализовать проекты по созданию объектов на территории России.

Предложение прямо в законе указать, что речь идет о судах, реализовано не было. Думское большинство не поддержало инициативы о переходном периоде по вступлению изменений в силу, о требовании, чтобы сначала был введен в эксплуатацию объект инвестиций, а только потом шло освоение квоты (как это предусмотрено по «классическим» инвестиционным квотам). К чему пришли законодатели – в материале Fishnews: https://fishnews.ru/news/36199

Председатель комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия») заявил, что «закон по сути восстанавливает справедливость для государства в отношении краба». Как и на предыдущих заседаниях, депутат сослался на поступления в федеральный бюджет, которые ожидаются от крабовых торгов. Законопроект прошел все необходимые экспертизы и готов к принятию, заверил председатель комитета.

Госдума также приняла постановление о создании рабочей группы. Она займется парламентским контролем за выполнением закона и постановления. Также правительству рекомендуется принять решение, которые сохранит действующий механизм для договоров, заключенных в 2018 г.

Андрей Андрейченко (ЛДПР) напомнил о негативном опыте прошлых аукционов, причинах и результатах введения исторического принципа. Изменения могут привести к потере рабочих мест (ведь действующие игроки объемы могут потерять, а новые сразу флот не построят). Также депутат указал на спешные темпы, с которыми принимался законопроект. Фракция ЛДПР не поддерживает законопроект и будет контролировать решение, которое сейчас принимается, подчеркнул депутат.

Дмитрий Сватковский («Единая Россия») вновь раскритиковал крабовый бизнес и эффект от него для государства. Налоговая отдача, социально-трудовые отношения, строительство флота опять стали поводом для упреков со стороны депутата. Фракция поддерживает законопроект, сказал он.

Олег Нилов («Справедливая Россия») сообщил, что фракция будет голосовать против. Изменения, по его словам, не отвечают на главные вопросы: что изменится для народа? Нет ясности, в чем будут и улучшения для регионов, для рыбаков, сказал парламентарий.

Владимир Блоцкий (КПРФ) заявил, что закон может создать предпосылки для неопределенности в отрасли. Но призвал обратить внимание на проект постановления, подготовленный фракцией. Он выразил надежду, что Госдума подтвердит незыблемость исторического принципа для всех видов водных биоресурсов. Тем самым будет снята угроза, которую видят рыбаки. Депутат также подчеркнул важность парламентского контроля за реализацией закона о крабовых аукционах. Фракция предлагает принять законопроект и постановление, которое стабилизует ситуацию в отрасли, сказал Владимир Блоцкий.

ЛДПР предложила поправку в постановление – установить переходный период, чтобы добросовестные компании, которые уже сегодня несут инвестиционную и социальную нагрузку, подготовились к торгам. Также фракция выступила за персональную ответственность по выбору площадки для электронного аукциона. Но поправки поддержаны не были.

Закон принят большинством голосов: 338 за, против –56, воздержавшихся нет.

Как краб шел к аукционам

О предложении отправить крабовые квоты на аукцион стало известно еще в 2017 г., затем озвучивались разные варианты реализации этой инициативы. Например, отправить на торги все лимиты, использовать процентовку «40% квот на аукционы, 40% – закрепить по историческому принципу, 20% – отдать на инвестиционные цели» и т.д. Информация об этих предложениях была максимально закрыта.

Публичные очертания идея аукционов обрела в августе 2018 г., в дорожной карте, утвержденной правительством. Одним из пунктов плана стало распределение на электронном аукционе 50% объема квот добычи крабов, ранее распределявшегося по историческому принципу. Для обсуждения законопроект, подготовленный Росрыболовством и Минсельхозом, стал доступен только к февралю 2019 г. 19 марта правительство внесло резонансный документ в Госдуму. Уже 4 апреля проект изменений закона о рыболовстве был принят в первом чтении, а 9-го – во втором.

В Минсельхозе и Росрыболовстве при этом признавали, что бизнес-сообщество и регионы выступают против законопроекта о крабовых аукционах, но заявляли, что решение принимается исходя из интересов страны.

Противники аукционов, в свою очередь, подчеркивали, что предложенные изменения законодательства негативно отразятся на инвестиционном климате, остановят уже запущенные проекты, ухудшат конкуренцию и простимулируют теневой промысел.

Материалы о том, как готовятся аукционы и как на это реагирует бизнес, собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

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