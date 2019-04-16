16 апреля 2019 года

ТОР «Курилы» предлагают расширить

Минвостокразвития предложило правительству расширить территорию опережающего развития «Курилы». В числе инвесторов, которые собираются воспользоваться особым режимом, рыбокомбинат «Островной» и компания «Алаид».

Проект постановления о расширении территории опережающего социально-экономического развития «Курилы» подготовило Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Предложение направлено в правительство, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития. В границы ТОР планируется включить новые земельные участки. Предполагается, что это изменения позволят реализовать четыре проекта с общим объемом инвестиций более 660 млн рублей и созданием не менее 240 новых рабочих мест.

Как сообщает корреспондент Fishnews, заявлено два проекта рыбопромышленных компаний. По информации министерства, рыбокомбинат «Островной» выразил готовность создать на Шикотане судоремонтный комплекс. Срок реализации проекта – с 2019 по 2021 гг., объем капитальных вложений – 132 млн рублей.

Проект «Алаида» – строительство рыбоперерабатываюшего завода в Северо-Курильске, ожидаемые капитальные вложения – более 300 млн рублей.

Постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) «Курилы» глава правительства Дмитрий Медведев подписал 23 августа 2017 г. Рыбная отрасль изначально была одним из ключевых направлений новой ТОР.

Fishnews