16 апреля 2019 года

Китайские инвестиции рассчитывают привлечь в судоремонт Камчатки

Морская научно-техническая компания «Чжумпу» рассматривает возможности строительства на побережье Авачинской бухты судоремонтного завода. Сейчас инвестор ищет площадку для реализации проекта, сообщили в Корпорации развития Камчатки.

В Корпорации развития Камчатского края состоялись переговоры с генеральным директором китайской морской научно-технической компании «Чжумпу» господином Ли Джуном.

«С китайским предпринимателем Корпорация развития Камчатки летом прошлого года подписала соглашение о сотрудничестве. Ли Джун намерен построить на территории Камчатского края судоремонтный завод. В настоящее время он подыскивает площадку на побережье Авачинской губы для реализации инвестиционного проекта. Речь идет о бывших судоремонтных мощностях, которые их нынешние владельцы не используют по назначению. Китайский предприниматель намерен приобрести их в собственность», – рассказал генеральный директор Корпорации развития Камчатки Николай Пегин.

Стороны договорились о создании рабочей группы для воплощения инвестиционного проекта. «Ей предстоит рассмотреть организационные и правовые вопросы реализации проекта. Судоремонтное предприятие может стать только первым этапом вложения Ли Джуном средств в камчатскую экономику. Предприниматель не исключает, что в дополнение к судоремонту он откроет в регионе предприятие для строительства промыслового флота малого и среднего тоннажа», – заявили Fishnews в пресс-службе корпорации.

О планах китайского инвестора организовать судоремонт на Камчатке в декабре уже сообщало Минвостокразвития.

Fishnews