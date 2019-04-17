17 апреля 2019 года

Выручать тюленей из беды поможет РРПК

В поселке Тавричанка Приморского края строится новый комплекс для центра реабилитации морских млекопитающих «Тюлень». Проект реализуется при поддержке «Русской рыбопромышленной компании».

Центр оказывает экстренную помощь тюленям, попавшим в беду: детенышам, слишком рано разлученным с самкой, а также пострадавшим в непосредственной близости от населенных пунктов. Специалисты занимаются реабилитацией животных, а затем выпускают их в природную среду обитания.

По словам директора организации Лоры Белоиван, центр уже несколько лет нуждается в новых помещениях, так как через него с каждым годом проходит все больше животных.

«Мы 12 лет выращивали тюленей практически у себя на огороде. И я очень рада, что благодаря безвозмездной помощи «Русской рыбопромышленной компании» вскоре у нас появится более приспособленная и современная инфраструктура, – подчеркнула руководитель центра. – Обычно рыбодобытчики считают морских зверей своими злейшими врагами, потому что из-за них снижается численность рыбы. Замечательно, что РРПК смотрит на этот вопрос более прогрессивно и заинтересована в сохранении природного баланса в регионе, где ведет свой бизнес».

«Для РРПК важно бережное отношение к морю, к его дарам. В этом для нас заключается смысл «ответственного рыболовства», принципов которого мы придерживаемся. Морские животные, попавшие в беду, нуждаются в помощи, и мы считаем необходимым ее оказывать, - прокомментировал генеральный директор компании Федор Кирсанов. - Мы рады поддержать настоящих профессионалов, радеющих за свое дело. Уверен, что вместе мы успешно послужим сохранению морской экосистемы края».

Разработчики уникального пространства нового центра – архитекторы студии «Жираф» Илья Коротков и Ирина Попович. Строительство помещений полностью экологичное, в основе зданий - морские контейнеры. Как сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК, в комплексе предусмотрена инфраструктура как для тюленей (кормокухня, помещение карантина, бассейны с примыкающей оборудованной территорией), так и для сотрудников центра (волонтерский дом). В волонтерском доме будет специальная гостиная-лекторий, где сотрудники центра смогут рассказать о своей работе школьникам и студентам, которые интересуются экологическими проблемами.

Планируется, что уже в апреле в новых помещениях поселятся волонтеры, чуть позже в вольеры и бассейны переместятся подопечные животные.

Fishnews