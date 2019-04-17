17 апреля 2019 года

Погода обеспечила минтайщикам успешную неделю

К 14 апреля в Беринговом и Охотском морях добыли в общей сложности 909 тыс. тонн минтая, что на 3,8% выше уровня 2018 г. Объем добычи тихоокеанской сельди в связи со сложной ледовой обстановкой в начале года составил только 67 тыс. тонн (-20%).

Очередное заседание штаба охотоморской путины состоялось в Росрыболовстве. Видеоконференцию с регионами провел начальник управления организации рыболовства Андрей Космин.

О ситуации в районе экспедиции доложил заместитель руководителя координационной группы Юрий Омельченко с борта судна «Василий Каленов». На прошедшей неделе метеорологическая обстановка в Охотском море в целом была благоприятна для промысла. Только во вторник в южных районах ветер усиливался до штормового (20 м/сек). Значительно улучшилась ледовая обстановка. Флот работал всю неделю без задержек. По данным Центра системы мониторинга рыболовства, минтай облавливали 24 судна, сельдь – 54 судна.

По информации заместителя руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Игоря Мельникова, на ближайшей неделе погода будет также благоприятной. Приблизительно 21 апреля ожидается еще один циклон, однако штормовая активность, по прогнозам, будет минимальной.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, суммарный вылов минтая в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах составил 526,1 тыс. тонн, что на 6% выше уровня 2018 г., в Восточно-Сахалинской подзоне – 36,2 тыс. тонн (+77%). На прошедшей неделе специализированным промыслом минтая занимались в Восточно-Сахалинской подзоне, а в Западно-Камчатской подзоне эту рыбу добывали в качестве прилова на промысле сельди.

Специализированную добычу тихоокеанской сельди вели в Западно-Камчатской подзоне, где добыто 3,2 тыс. тонн. Уловы варьировались в пределах от 20 до 90 тонн, преобладает рыба размером 25-28 см. Приловы молоди в отдельных тралениях доходят до 12%. Крупных косяков преднерестовой сельди пока не обнаружено.

Ледовая обстановка значительно улучшилась. Уровень ледовитости снизился до 42%, что на 7,5% ниже показателей 2018 г. и на 13% меньше среднемноголетних значений. Предполагается, что в районе Восточного Сахалина промысел минтая расширится за счет открытия изобат и освобождения от ледяной кромки банки Кашеварова. В районе залива Шелихова флот работает на открытой воде в 10-15 милях от ледовой кромки.

В экспедиции 24 транспортных судна и 5 танкеров. От 5 до 14 транспортов ежедневно находились под погрузкой. За отчетный период снялись в порты выгрузки 13 транспортов различной емкости. Работает два патрульных судна. На промысле сельди находятся 8 научных наблюдателей от дальневосточных филиалов ВНИРО.

Андрей Космин поручил теруправлениям и институту обобщить информацию и предложения по мероприятиям, направленным на ограничение приловов молоди сельди и минтая. Также поставлена задача обратить особое внимание на обеспечение безопасности мореплавания, поскольку несмотря на активизацию весенних процессов разрушения ледяного покрова, ледовая обстановка остается весьма непростой.

Fishnews