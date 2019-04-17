17 апреля 2019 года

Минтая Восточной Камчатки посчитают на нересте

В тихоокеанских водах Камчатки началась комплексная (ихтиопланктонная, гидрологическая, гидробиологическая) съемка. Основная задача исследований – оценить нерестовый запас восточнокамчатского минтая.

Работы проводят специалисты Камчатского филиала ВНИРО (КамчатНИРО) на научно-исследовательском судне «Инженер Мартынов». Съемка осуществляется в рамках программы по комплексному исследованию биологических ресурсов по закрепленным сферам деятельности филиала на 2019 – 2023 гг.

Сетка станций насчитывает более 90 контрольных точек в Кроноцком, Авачинском заливах и у Юго-Восточной Камчатки. Основная задача, которую предстоит выполнить ученым за 20 дней – оценить общее количество и продукцию икры, нерестовый запас восточнокамчатского минтая на обследованной акватории. Эти сведения необходимы для получения индекса обилия для использования в модельных расчетах при оценке текущего и перспективного состояния запасов.

В филиале отметили, что это относительно крупная популяция минтая, имеющая важное промысловое значение. Эксплуатация ее ресурсов ведется в Петропавловско-Командорской подзоне и Северо-Курильской зоне, в последние 5 лет там суммарно добывалось в среднем около 190 тыс. тонн в год.

Как сообщили Fishnews в КамчатНИРО, сейчас общий запас восточнокамчатского минтая оценивается в 1504,8 тыс. тонн, а нерестовый — 887,9 тыс. тонн, что соответствует среднему уровню.

В ходе съемок специалисты исследуют гидрологические и гидрохимические условия в районе работ, изучат видовую структуру ихтиопланктона. Ученые выяснят особенности пространственного и вертикального распределения икринок минтая, а также зоопланктона, в том числе организмов, являющихся кормовыми объектами для личинок, вероятность их вертикального переноса. Кроме того, будут собраны сведения для оценки смертности развивающейся икры минтая в естественных условиях, данные для выяснения закономерностей формирования урожайности поколений этого объекта. Также участники экспедиции получат материалы для изучения экологии и трофики массовых видов рыб на ранних этапах онтогенеза.

Fishnews