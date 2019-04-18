18 апреля 2019 года

Рыбацкий профсоюз Приморья надеется на рост

В Приморском профсоюзе работников рыбного хозяйства обеспокоены тем, что членов организации становится все меньше. За 2018 г. их общее количество сократилось почти на 500 человек.

Комитет Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства на заседании 17 апреля обсудил вопросы привлечения новых членов в объединение и перехода на электронный профсоюзный билет.

Ряды редеют

Как сообщает корреспондент Fishnews, председатель организации Владимир Нагорный привел на встрече печальную статистику. По его словам, за 2018 г. краевое объединение потеряло 489 членов, на начало января текущего года численность профсоюза составила 1993 человека.

«Ситуация и в крае не лучшим образом обстоит. Общая численность Федерации профсоюзов Приморского края за прошлый год сократилось более чем на 10,8 тыс. человек и составила около 134 тысяч 830 человек. Наша профсоюзная организация тоже уменьшается. В доперестроечные годы численность краевого профсоюза составляла более полумиллиона. Да и в рыбной отрасли членов профсоюза было 120 тысяч», - напомнил Владимир Нагорный.

По мнению участников заседания, снижение численности членов первичных организаций во многом связано со списанием устаревшего флота и затянувшимися процессами реформирования и сокращения числа работников бюджетных предприятий. Свой вклад внесло и падение уровня жизни российских граждан в последние годы, считают в объединении. Однако, несмотря на общую тенденцию, у рыбацкого профсоюза есть шансы не допустить дальнейшего уменьшения.

«У нас есть возможности для роста. В рыбной отрасли Приморья, где на предприятиях есть профсоюзные организации, трудятся около 5 тыс. человек, еще более 3 тысяч – это обучающиеся в отраслевых учебных заведениях. Я очень прошу профкомы, в первую очередь – студенческие, усилить работу по привлечению новых членов», - призвал глава профсоюза.

Профбилеты становятся современнее

Участники встречи обсудили и внедрение электронных профсоюзных билетов (ЭПБ). Этот проект организовала и реализует Федерация профсоюзов Приморского края. Профсоюз рекомендовал первичным организациям оформить ЭПБ всем членам, в том числе новым.

Такой профбилет представляет собой пластиковую карту, сочетающую функции универсальной дисконтной карты и возможность идентификации члена профсоюза в конкретной профорганизации. По словам Владимира Нагорного, уже более 200 предприятий края стали партнерами проекта и предоставляют членам профсоюза скидки на товары и услуги в размере от 5 до 20% при предъявлении ЭПБ. Список партнеров постоянно обновляется на сайте ФППК.

Комитет профсоюза решил выпустить специальную брошюру для своих членов с информацией о проекте «Электронный профсоюзный билет» и его партнерах.

Fishnews