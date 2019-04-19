19 апреля 2019 года

Флоту Нидерландов придется отказаться от электротралов

Европарламент большинством голосов высказался за введение запрета на промысел с применением импульсного тока. Число работающих электротралами судов (в основном это голландский флот) значительно сократится, а в 2021 г. и вовсе будет сведено к нулю.

В январе прошлого года парламентарии уже высказывались за запрет такого способа добычи. Европейский совет также поддержал отказ от электролова 11 февраля 2019 г.

Нынешнее голосование было последним в процессе утверждения запрета, сообщает корреспондент Fishnews. Как пишет британский интернет-портал Undercurrent News, против электротралов проголосовал 571 депутат, за высказались всего 60.

После публикации утвержденных Европарламентом технических мер в течение нескольких недель число судов, работающих такими орудиями лова, должно сократиться с нынешних 84 до 12. А с 1 июля 2021 г. промысел с помощью импульсного тока будет полностью запрещен.

Кроме того, каждое из прибрежных государств может самостоятельно запретить промысел данным способом в пределах своей 12-мильной прибрежной зоны. Во Франции и Бельгии ряд депутатов уже выступил с такой инициативой.

По информации Undercurrent News, промысел с применением импульсного тока особенно распространен на рыболовном флоте Нидерландов. Там электротралы установлены на 79 судах.

Fishnews