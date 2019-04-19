Лучших рыбаков Камчатки отметят специальным званием
Почетное звание «Знатный рыбак Камчатки» ввели для профессионалов рыбной отрасли региона. Таким образом будут признавать заслуги тех, кто много лет добросовестно работал в рыбохозяйственном комплексе края.
Юридическим основанием для присвоения титула стал закон «О наградах», принятый краевым парламентом. Инициатор закона – губернатор Владимир Илюхин, текст законопроекта разрабатывали совместно региональное правительство и депутатский корпус, сообщает корреспондент Fishnews.
Как следует из текста документа, почетное звание будет присваиваться гражданам, постоянно проживающим на территории Камчатского края и проработавшим не менее 20 лет в региональных организациях рыбохозяйственного комплекса. Награждать будут за «высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, личные особые заслуги и достижения в производственной деятельности по добыче (вылову) водных биологических ресурсов, их обработке, производству из них рыбной и иной продукции».
Ходатайствовать о присвоении звания может коллектив организации по основному месту работы, а при его отсутствии инициировать награждение может глава муниципального района или городского округа, где проживает претендент. Губернатор Камчатского края также может выступить с такой инициативой.
Звание «Знатный рыбак Камчатки» может присваиваться двум гражданам в год. При этом рыбакам, удостоенным звания, будут вручать нагрудный знак и удостоверение к нему, а также единовременную денежную выплату в 25 тыс. рублей. Вручение знаков и удостоверений приурочат к празднованию Дня рыбака.
Fishnews