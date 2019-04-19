19 апреля 2019 года

Лучших рыбаков Камчатки отметят специальным званием

Почетное звание «Знатный рыбак Камчатки» ввели для профессионалов рыбной отрасли региона. Таким образом будут признавать заслуги тех, кто много лет добросовестно работал в рыбохозяйственном комплексе края.

Юридическим основанием для присвоения титула стал закон «О наградах», принятый краевым парламентом. Инициатор закона – губернатор Владимир Илюхин, текст законопроекта разрабатывали совместно региональное правительство и депутатский корпус, сообщает корреспондент Fishnews.

Как следует из текста документа, почетное звание будет присваиваться гражданам, постоянно проживающим на территории Камчатского края и проработавшим не менее 20 лет в региональных организациях рыбохозяйственного комплекса. Награждать будут за «высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, личные особые заслуги и достижения в производственной деятельности по добыче (вылову) водных биологических ресурсов, их обработке, производству из них рыбной и иной продукции».

Ходатайствовать о присвоении звания может коллектив организации по основному месту работы, а при его отсутствии инициировать награждение может глава муниципального района или городского округа, где проживает претендент. Губернатор Камчатского края также может выступить с такой инициативой.

Звание «Знатный рыбак Камчатки» может присваиваться двум гражданам в год. При этом рыбакам, удостоенным звания, будут вручать нагрудный знак и удостоверение к нему, а также единовременную денежную выплату в 25 тыс. рублей. Вручение знаков и удостоверений приурочат к празднованию Дня рыбака.

Fishnews