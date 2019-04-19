19 апреля 2019 года

Рыбаки призывают осторожнее подойти к ОДУ минтая

Рост уловов минтая в традиционных районах Охотского моря связан с увеличением сроков работы флота, но усиление промысловой нагрузки способно подорвать запас, полагают рыбаки.

На мартовском заседании Совета директоров рыбохозяйственных НИИ прозвучали планы по увлечению ОДУ минтая в Дальневосточном бассейне на 2020 г., главным образом за счет прибавки в Охотском море. Вместе с тем выводы науки о росте запасов минтая в этом районе вызвали тревогу среди самих рыбаков, сообщает корреспондент Fishnews.

Своими наблюдениями и выводами по этому вопросу на Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса поделился капитан-директор, освобожденный начальник экспедиции ПАО «Океанрыбфлот» Сергей Кислов. «Мы с большим уважением относимся к ученым, считаемся с их мнением, опираемся на их прогнозы в работе, всегда предоставляем возможность находиться на наших судах в районе промысла. Но в данной ситуации мы категорически не согласны с их выводами. И мы со всей ответственностью заявляем: увеличение ОДУ минтая в Охотском море приведет к подрыву, к депрессии этого вида», – отметил он.

Основанием для такого заключения, по словам капитан-директора, служит более чем 50-летний опыт промысловой деятельности и собственных наблюдений компании.

Устойчивое состояние запасов минтая в Охотском море в последние годы – следствие не только климатических факторов, но и в значительной мере результат правильного управления ресурсом, пояснил рыбак. Тенденция небольшого увеличения вылова в последний год и в этом сезоне не вызвана ростом стада, а достигнута за счет увеличения времени нахождения судов на промысле. «Так, если в предыдущие годы мы, как правило, к 1 апреля уже заканчивали промысел минтая в Охотском море, то в этом году работали до последнего звоночка – до 24 часов 9 апреля, пока был разрешен промысел», – рассказал Сергей Кислов.

Еще одна тенденция, вызывающая тревогу у рыбаков, – разреженность скоплений минтая. Если прежде флот в экспедиции работал в нескольких районах относительно небольшими группами судов, то сегодня, по словам представителя компании, ситуация поменялась: «Даже знаменитая банка Лебедя практически пустая. Как только находится локальное скопление минтая, то в этом районе сосредотачивается до 100 и более единиц судов». Серьезно поменялась и техника лова: чтобы поднять необходимый объем, суда вынуждены совершать траления по 6-7 часов и более, тогда как прежде была возможность осваивать те же объемы за несколько коротких, получасовых тралений, пояснил Сергей Кислов. Отмечено и снижение размерного ряда минтая.

Fishnews