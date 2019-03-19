19 марта 2019 года

Ученые рассчитали ОДУ-2020

Совет директоров рыбохозяйственных НИИ одобрил общий допустимый улов водных биоресурсов на 2020 г. - более 3 млн тонн, что соответствует уровню прошлого года. На Дальнем Востоке предполагается увеличить добычу сельди, наваги, камбалы, северной креветки, трески и минтая.

Заседание совета провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин рассказал, что прогнозируется небольшое увеличение объемов вылова по Дальневосточному бассейну.

Так, ОДУ минтая рекомендовано нарастить на 24 тыс. тонн к уровню прошлого года, до 1,833 млн тонн, в основном за счет прибавки в Охотском море. Кроме того, идет подготовка к введению в промысел минтая в качестве неквотируемого объекта в новом районе – зоне Чукотского моря, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Предлагается увеличить суммарный общий допустимый улов трески в Дальневосточном бассейне на 7,45 тыс. тонн, до 185,75 тыс. тонн. Прогноз добычи тихоокеанской сельди - 356,4 тыс. тонн (+74,5 тыс. тонн). Рост ОДУ обусловлен прибавкой в Северо-Охотоморской подзоне, а также включением сельди Западно-Камчатской подзоны в перечень квотируемых объектов.

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне впервые за последние годы отмечен рост запасов судака. В связи с этим предлагается увеличить ОДУ этой рыбы почти в два раза – до 1,2 тыс. тонн.

Fishnews