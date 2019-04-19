19 апреля 2019 года

Олег Кожемяко рассказал о цели привлечь суда в «родную гавань»

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал судостроение и судоремонт одним из четырех главных драйверов экономического роста. Нужно, чтобы рыбопромысловые суда приходили на местные судоремонтные предприятия, сказал он.

Амбициозные цели для верфей

О точках приложения сил губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил в инвестиционном послании. Ключевыми драйверами инвестиционного роста он назвал транспортно-логистический сектор, судостроение и судоремонт, АПК и рыбохозяйственный комплекс, сообщает корреспондент Fishnews.

Администрация края уже озвучивала планы по развитию судостроительной и судоремонтной промышленности. Самый крупный и значимый проект здесь – верфь «Звезда» в Большом Камне, заявил губернатор. Для этого комплекса будет создан технопарк, где будут действовать предприятия по производству оборудования, такелажа и т.д., пообещал Олег Кожемяко.

При этом, по его словам, краевые власти не забывают о развитии малого судостроения и судоремонта. «Для них в этом году должны быть разработаны меры поддержки. В 2018 году на приморских верфях было отремонтировано 487 судов различного класса. Работы были проведены на шести предприятиях – Находкинском, Славянском, Ливадийском, Приморском судоремонтных заводах, а также Дальзаводе, «Корвете», – сказал губернатор.

Цель – вернуть судоремонт в Россию, в Приморье, заявил он и особый акцент сделал на рыбный бизнес. «Необходимо создать условия, чтобы наши рыбодобывающие суда приходили на местные предприятия судоремонтные», – заявил губернатор. Это задачу он назвал «сложной и разноплановой», но добавил, что у краевых властей есть понимание и с Минпромторгом, и Росрыболовством, по поводу того, как добиться, чтобы суда приходили в «родную гавань». Речь идет, по словам главы региона, о «мерах стимулирования, а также иных фискальных методах».

«Рыбный» план

Предприятия Приморского края обеспечивают порядка 20% всей рыбопереработки страны, заявил губернатор. Он отметил, что сейчас в регионе реализуется два крупных проекта в этой сфере – это завод «Русский минтай» в Надеждинском районе и предприятие «Доброфлота» в Большом Камне.

«Дальневосточный аукционный рыбный дом» (ДАРД) планирует запустить пилотный проект по созданию комплекса современной аукционной торговли морепродуктами, рассказал Олег Кожемяко. Всего в этом направлении в Приморье 16 инвестиционных проектов на сумму около 63 млрд рублей, заявил он.

Губернатор отметил, что по-прежнему остро стоит в регионе вопрос с развитием марикультуры и здесь большинство проблем требует решений федерального центра.

«Распространены случаи, когда для принятия значимых решений приходится руководствоваться нормами 70-х годов. Кроме того, необходимо обеспечить системный подход в формировании рыбоводных участков, возможность долгосрочной аренды рыбоводных участков до 25 лет, частичное возмещение процентной ставки по кредитам на развитие», – заявил глава региона.

Fishnews