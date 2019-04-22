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Протокол по итогам сессии подписали руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и замглавы Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея ЧОЙ Чжун Ук. Фото пресс-службы российского ведомства

Сертификация подтверждает легальность российских уловов

Южная Корея усилит контроль за легальностью происхождения российского краба и креветки. Рассматривается возможность распространить сертификацию и на другие виды водных биоресурсов.

На встрече в Москве замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и замглавы Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея Чой Чжун Ук подписали протокол по итогам 28-й сессии российско-корейской комиссии по рыбному хозяйству. Страны подвели итоги взаимодействия в предыдущем году, обменялись информацией о вылове корейских судов в исключительной экономзоне РФ и согласовали условия промысла на 2019 г.

Важной темой стало сотрудничество по линии противодействия ННН-промыслу в рамках двустороннего соглашения, в частности стороны сверили данные о выгрузке российских водных биоресурсов на территории РК. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в 2018 г. не выявлено случаев выгрузки в южнокорейских портах продукции из крабов российского происхождения без сертификатов, подтверждающих законность вылова. Россия также обратилась с просьбой информировать о заходах в порты РК судов третьих стран с российскими крабами на борту.

Участники сессии обсудили вопросы подготовки к внедрению сертификации креветки по аналогии со схемой, которая действует в отношении крабов. Причем российская сторона предложила распространить этот подход на всю продукцию из водных биоресурсов, добытых в российских водах, при ввозе на территорию Кореи. Делегации договорились проработать этот вопрос.

На переговорах рассматривались варианты совместных инвестпроектов, в том числе по строительству рыбоперерабатывающего завода в Приморском крае и развитию портовой инфраструктуры для комплексного обслуживания рыбопромыслового флота в Корсакове.

Кроме того, Россия и Республика Корея согласовали программу научно-технического сотрудничества в области рыбного хозяйства на 2019 г. Одним из ее основных направлений станет аквакультура. Для этого планируется задействовать новый Центр аквакультуры на острове Попова, ввод в эксплуатацию которого ожидается в ближайшее время.

В завершение встречи руководитель Росрыболовства пригласил корейскую делегацию принять участие в III Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге 10-12 июля и V Восточном экономическом форуме во Владивостоке 4-6 сентября.

Fishnews

  • Протокол по итогам сессии подписали руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и замглавы Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея ЧОЙ Чжун Ук. Фото пресс-службы российского ведомства
  • Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства
  • Заместитель министра морских дел и рыболовства Республики Корея ЧОЙ Чжун Ук. Фото пресс-службы Росрыболовства
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