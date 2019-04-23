23 апреля 2019 года

Законодатели решили исправить ошибку по перегрузам

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который должен обеспечить решение проблем с перегрузами рыбопродукции для судов с «закрытой» границей в штормовых условиях.

Группа членов Совета Федерации – Сергей Митин, Людмила Талабаева, Игорь Зубарев, Виктор Новожилов – направила в Госдуму проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования порядка пересечения Государственной границы РФ».

Поправки предлагается внести в два закона – «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» и «О государственной границе РФ», сообщает корреспондент Fishnews. В определения рыболовства и промышленного рыболовства, по мнению авторов законопроекта, нужно включить формулировки о перегрузке рыбной и иной продукции из уловов водных биоресурсов. В законе о госгранице – предусмотреть возможность перегружать продукцию для судов, которые прошли пограничный, таможенный контроль при убытии с территории РФ, в определенных районах внутренних морских вод и территориального моря РФ. Их традиционно называют «районами укрытия».

Напомним, что с 27 января 2019 г. вступили в силу изменения закона о госгранице. Для судов с «закрытой» границей предусмотрели возможность использовать для перегрузки в непогоду «районы укрытия» в 12-мильной зоне, причем с переходом от разрешительного порядка к уведомительному. Однако оставили такое право только для уловов водных биоресурсов. Согласно изменениям закона о рыболовстве, вступившим в силу с 1 января 2019 г., это «водные биоресурсы, извлеченные (выловленные) из среды обитания».

Отраслевые объединения еще на той стадии, когда будущий закон проходил Госдуму, говорили об угрозах, которые несет формулировка о перегрузах. Однако документ все же был принят.

Fishnews