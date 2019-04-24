24 апреля 2019 года

Теруправление Росрыболовства на Камчатке вновь стало лучшим

Второй год подряд Северо-Восточное территориальное управление получает переходящее знамя как лучшее теруправление Росрыболовства. Это результат самоотверженной работы сотрудников рыбоохраны, отметил глава СВТУ Александр Христенко.

На коллегии Росрыболовства в Астрахани руководитель ведомства Илья Шестаков вручил переходящее знамя «Лучшее территориальное управление» главе Северо-Восточного ТУ Александру Христенко. Напомним, что в ведении этого теруправления находятся Камчатский край и Чукотский автономный округ.

Александр Христенко отметил, что на протяжении двух лет СВТУ считается лучшим в системе Росрыболовства, а это результат самоотверженной работы сотрудников рыбоохраны СВТУ ФАР, успешное межведомственное взаимодействие с силовыми структурами, внештатными сотрудниками.

«Надеюсь, достигнутый результат и накопленный опыт помогут нам и дальше так же действенно пресекать браконьерскую деятельность на реках Камчатского края и Чукотского автономного округа», - цитирует Александра Христенко пресс-служба СВТУ.

Как сообщает корреспондент Fishnews, переходящее знамя «Лучшее территориальное управление» учредили в апреле 2016 г. Первым его обладателем стало Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства – успехи этого ТУ были отмечены по итогам 2015 г. По результатам 2016 г. лучшим стало Баренцево-Беломорское теруправление.

Fishnews