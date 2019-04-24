24 апреля 2019 года

ФСБ предлагает поменять правила прохождения контрольных точек

Федеральная служба безопасности приготовила проект приказа о прохождении контрольных пунктов (точек). Новый документ должен приятий на смену приказу ФСБ и Росрыболовства от 15 февраля 2010 г. № 56/91.

В июне за Федеральной службой безопасности законодательно закрепили полномочия устанавливать контрольные пункты (точки) для лиц, осуществляющих рыболовство в ИЭЗ РФ. Таким образом устранялся правовой пробел, отмечали в Погранслужбе ФСБ России.

Федеральная служба подготовила проект нового приказа в развитие закона. В качестве соисполнителей указаны Минобороны и Министерство сельского хозяйства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается новый список контрольных пунктов. Число временных контрольных точек планируется увеличить: добавить еще два пункта для российских судов на период промысла сайры, скумбрии и сардины-иваси; точку для иностранного флота и точку для российских судов, Контрольный пункт (точка) «Восток-18» устанавливается только для российских судов на срок с 1 января по 30 апреля.

Предложен и новый порядок прохождения контрольных пунктов российскими и иностранными судами. Среди наиболее заметных изменений – требование по заблаговременности информирования о прохождении точки (по действующему приказу – не позже чем за сутки, согласно проекту – не позже чем за восемь часов).

Fishnews