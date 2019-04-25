25 апреля 2019 года

Приангарье прибавило в аквакультуре

По данным за первый квартал 2019 г. в Иркутской области выращено 25 тонн товарной рыбы – это на 9 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Перечень акваторий, которые можно задействовать под выращивание, расширяется.

В частности, с начала года в рыбоводных хозяйствах области выращено 18 тонн форели (за аналогичный период 2018 г. – 13 тонн), 3 тонны карпов (за тот же промежуток 2018 г. – 1 тонна), 4 тонны пеляди (против 1 тонны за отчетный период прошлого года). Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Региональная комиссия по определению границ рыбоводных участков уточнила перечень РВУ. Всего их будет 49, из них 20 по результатам торгов переданы в пользование. В текущем году также предполагается увеличить объем средств из областного бюджета на поддержку товарного рыбоводства. Планируется выделить около 5,4 млн рублей (в 2018 г. – 5,2 млн рублей).

Fishnews