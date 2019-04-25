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Выставка Seafood Expo Russia ежегодно собирает ключевые компании рыбохозяйственного комплекса

Логистическими партнерами Seafood Expo Russia 2019 стали «Камчатка Лайнс» и терминал «Сероглазка»

Статус логистического партнера III Международной выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге получили сразу два крупных российских игрока на рынке перевозок рыбопродукции.

В этом году оргкомитет Seafood Expo Russia, которая проходит в тандеме с Международным рыбопромышленным форумом в Санкт-Петербурге, впервые учредил статус логистического партнера выставки. Право возглавить транспортный сегмент экспозиции получили «Камчатка Лайнс» и терминал «Сероглазка».

«Мы учредили статус логистического партнера в связи с большим интересом транспортных компаний к выставке. На сегодняшний день участие подтвердили семь крупнейших российских и зарубежных рефперевозчиков, что уже втрое больше, чем в прошлом году», – рассказал Fishnews генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов.

«Камчатка Лайнс» – одна из крупнейших транспортно-экспедиторских компаний на Дальнем Востоке. Занимается доставкой грузов морем на Сахалин, Камчатку и в Магадан. Кроме того, предприятие прибегает к использованию услуг мировых лидеров в области морских грузоперевозок, таких как Maersk и CMA CGM из портов Дальнего Востока в страны Азии, Европы и Америки.

Терминал «Сероглазка» (входит в группу «Норебо») предоставляет полный цикл логистических услуг для рыбной продукции – от приема на холодильные мощности в Петропавловске-Камчатском до доставки конечному потребителю. Компания выполняет регулярные морские перевозки с использованием рефконтейнеров из портов Сахалина и Курил, Владивостока и Находки. Осуществляет внутрироссийские и импортно-экспортные перевозки любого вида снабжения и оборудования для предприятий рыбной промышленности.

На Seafood Expo Russia услуги по транспортировке рыбы и морепродуктов в рефрижераторных и термос-контейнерах также представят бельгийская компания GreenSea, голландская Sealine и отечественные «Дальрефтранс», «Владрефтранс» и «Аврора Логистикс».

III Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Оператор выставочных мероприятий – Expo Solutions Group, генеральный информационный партнер – медиахолдинг Fishnews. По информации организаторов, ожидается, что в выставке примут участие более 300 компаний из 35 регионов России и 25 стран мира.

Fishnews

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