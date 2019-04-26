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Хотя «красная» путина в регионе проходит летом и осенью, Камчатка экспортирует лососей даже в зимне-весенний период. Фото пресс-службы ДВТУ

Минтаевая путина определила специфику камчатского экспорта

За первый квартал 2019 г. предприятия Камчатки отправили за рубеж продукции из водных биоресурсов на 190 млн долларов. Это более 91,5% от всего экспорта региона.

Основными странами-покупателями камчатской рыбопродукции стали Китай (61%), Республика Корея (30,1%), сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления. В Японию рыбопродукция не поставлялась, поскольку туда экспортируют в основном дорогостоящие породы лососевых рыб, а «красная» путина в регионе начинается в июне.

Доля минтая в краевом экспорте – 74,4 млн долларов, ракообразных – 35,4 млн долларов, трески – 31 млн долларов, филе минтая и трески – 17,1 млн долларов, нерки и прочих лососевых – 16,2 млн долларов. Кроме того, зарубежным контрагентам поставлялись камбала, палтус, скумбрия и прочие породы рыб, а также их субпродукты - икра, печень и молоки мороженые.

Fishnews

  • Хотя «красная» путина в регионе проходит летом и осенью, Камчатка экспортирует лососей даже в зимне-весенний период. Фото пресс-службы ДВТУ
  • Данные по поставкам. График с сайта ДВТУ
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