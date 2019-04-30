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Звание Героя Труда получил руководитель направления промвооружения и такелажа компании «Южморрыбфлот» Сергей АНТОНОВ. Фото пресс-службы президента РФ

Владимир Путин вручил рыбаку звезду Героя Труда

На церемонии в Кремле президент Владимир Путин вручил медаль «Герой Труда» работнику «Южморрыбфлота» Сергею Антонову. «Я намерен двигаться дальше, изучать новые технологии рыбного промысла и применять их, передавать знания и опыт молодым специалистам», - пообещал ветеран отрасли.

Церемония вручения золотых медалей «Герой Труда РФ» пятерым россиянам прошла в Екатерининском зале Кремля.

В современной российской истории Сергей Антонов стал первым рыбаком, удостоенным звания Героя Труда. По указу президента, оно присваивается за «особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России».

Сергей Антонов работает руководителем направления промвооружения и такелажа компании «Южморрыбфлот» (ГК «Доброфлот»). Высокой награды он удостоен за успешное восстановление технологии промысла сардины-иваси кошельковым неводом после возобновления массовой добычи этого вида российскими судами.

«Трудовой путь Сергея Ивановича Антонова связан с развитием промышленного рыболовства в Приморье. В этой сфере ему известно все до мельчайших деталей: от азов профессии до сложнейших технологий рыбного промысла. Сергей Иванович душой болеет за свое дело, отдает много времени и сил повышению конкурентоспособности и эффективности отечественной рыбодобычи, подготовке надежного кадрового резерва. Его плодотворный труд в интересах Дальнего Востока и всей России – достойный пример для молодежи», - сказал глава государства о представителе рыбной промышленности.

По традиции каждый из награжденных выступил с ответным словом. Сергей Антонов отметил, что для него получить такую награду лично от президента – большая честь. Свои достижения в работе рыбак собирается развивать, делиться ими с молодежью.

«У меня за плечами 45 лет трудового опыта. Я намерен двигаться дальше, изучать новые технологии рыбного промысла и применять их, передавать знания и опыт молодым специалистам. Главная цель моей работы – чтобы каждый гражданин нашей страны имел возможность покупать качественную, вкусную рыбную продукцию и гордиться тем, что она выловлена и обработана в России», - поделился Сергей Антонов.

Сергей Иванович каждый год на три месяца уходит за тысячи миль в море с экипажами добывающих судов и обучает команды кошельковому промыслу, навыки которого были практически утрачены, рассказали Fishnews в группе компаний «Доброфлот».

Чтобы показать сложность работы с кошельковым неводом, на предприятии напомнили о его параметрах: вес - около 30 тонн, площадь сетей составляет 22 тысячи квадратных метров, разовый вылов за один удачный замет в 2017 г. на СТР «Калиновка» под руководством Сергея Антоновна составил 282 тонны иваси.

«Таких специалистов, как Сергей Иванович сегодня в отрасли остались единицы. За последние пять лет он инициировал и организовал подготовку промысла всем известной и популярной в прошлом «сельди иваси» и добился первых значимых для рыболовства результатов.Без личного подвига Сергея Ивановича восстановить этот вид промысла было бы невозможно», - заявил управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов.

Fishnews

  • Звание Героя Труда получил руководитель направления промвооружения и такелажа компании «Южморрыбфлот» Сергей АНТОНОВ. Фото пресс-службы президента РФ
  • После церемонии вручения медалей Героя Труда Владимир ПУТИН пообщался с награжденными. Фото пресс-службы президента
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