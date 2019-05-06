Новости
Председатель совета директоров АО «АКРОС» Алексей БУЛАНОВ

Алексей Буланов: «АКРОС» плотнее займется скумбрией и иваси

В следующие 15 лет АО «АКРОС» планирует изучать и расширять промысловый ареал перспективных пелагических видов – скумбрии и сардины-иваси, рассказал председатель совета директоров компании Алексей Буланов.

Прошлый год отметился очень важным для рыбаков событием – перезакреплением долей квот. Предприятия получили лимиты уже на 15 лет. «Группа компаний дальневосточного дивизиона холдинга «Норебо» своевременно и в полном объеме подала заявки на перезаключение договоров на лимиты», – сообщил в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» председатель совета директоров АО «АКРОС» Алексей Буланов. Он отметил, что речь идет не только о договорах, которые были в свое время заключены с Росрыболовством, но и о договорах с региональными органами власти.

«Заложенный на законодательном уровне исторический принцип распределения долей квот позволит нашим компаниям традиционно работать в хорошо изученных морских районах Дальнего Востока. В следующие 15 лет планируем изучение и расширение промыслового ареала по перспективным пелагическим видам – скумбрия, сардина-иваси, – рассказал представитель «АКРОСа». – Ожидаем, что решению этого вопроса будет способствовать государственная программа поддержки рыбодобывающих компаний в сфере строительства и обновления флота».

На сегодняшний день компания занимается выловом и переработкой минтая, сельди, трески, палтуса, кальмара, скумбрии, сардины-иваси и других промысловых видов рыб. Все уловы перерабатываются в море. На каждом судне действует система качества, основанная на принципах ХАССП и соответствующая требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Каждый этап, начиная от вылова сырца и заканчивая выпуском готового товара, проходит под контролем специалистов.

Сейчас приоритетом в «АКРОС» является выпуск мороженого филе минтая и сельди. На судах осуществляются четыре вида разделки филе и более восьми видов упаковки по весу и укладки – от промышленных мороженых блоков до 500-граммовой индивидуальной потребительской упаковки.

На предприятии работают над усовершенствованием упаковки, в том числе для прямой реализации товаров потребителю. Предполагается, минуя посредников, максимально сохранять качество и полезные свойства рыбы и морепродуктов.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востоккальмарросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Все материалы

Интервью

Председатель совета директоров АО «АКРОС» Алексей БУЛАНОВ

Председатель совета директоров АО «АКРОС»

Алексей БУЛАНОВ

«АКРОС» плотнее займется скумбрией и иваси

Начальник Байкальского филиала Главрыбвода Леонид МИХАЙЛИК

Начальник Байкальского филиала Главрыбвода

Леонид МИХАЙЛИК

Мы несем ответственность за байкальского омуля

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Сейчас ломают то, что мы строили 15 лет

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО)

Максим КОЗЛОВ

Государству пора менять отношение к отрасли

Все интервью

Личное мнение

Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

Сергей СЕННИКОВ

В вопросе «незаходных» судов необходим компромисс

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Проблему перегрузов решат только поправки в законы

Все материалы

Крупным планом

«Антей» видит будущее за иваси. Фото пресс-службы компании

«Антей» видит будущее за иваси

Компания «Дальрыбтехцентр» отмечает 80 лет работы в отрасли

Машиностроение для рыбаков: с чего начинается рыбопереработка

Рыбный рынок в Южной Корее

Рыбные традиции и амбиции Южной Кореи

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает. Фото РРПК

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

Все материалы

События

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.