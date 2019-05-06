06 мая 2019 года

Алексей Буланов: «АКРОС» плотнее займется скумбрией и иваси

В следующие 15 лет АО «АКРОС» планирует изучать и расширять промысловый ареал перспективных пелагических видов – скумбрии и сардины-иваси, рассказал председатель совета директоров компании Алексей Буланов.

Прошлый год отметился очень важным для рыбаков событием – перезакреплением долей квот. Предприятия получили лимиты уже на 15 лет. «Группа компаний дальневосточного дивизиона холдинга «Норебо» своевременно и в полном объеме подала заявки на перезаключение договоров на лимиты», – сообщил в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» председатель совета директоров АО «АКРОС» Алексей Буланов. Он отметил, что речь идет не только о договорах, которые были в свое время заключены с Росрыболовством, но и о договорах с региональными органами власти.

«Заложенный на законодательном уровне исторический принцип распределения долей квот позволит нашим компаниям традиционно работать в хорошо изученных морских районах Дальнего Востока. В следующие 15 лет планируем изучение и расширение промыслового ареала по перспективным пелагическим видам – скумбрия, сардина-иваси, – рассказал представитель «АКРОСа». – Ожидаем, что решению этого вопроса будет способствовать государственная программа поддержки рыбодобывающих компаний в сфере строительства и обновления флота».

На сегодняшний день компания занимается выловом и переработкой минтая, сельди, трески, палтуса, кальмара, скумбрии, сардины-иваси и других промысловых видов рыб. Все уловы перерабатываются в море. На каждом судне действует система качества, основанная на принципах ХАССП и соответствующая требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Каждый этап, начиная от вылова сырца и заканчивая выпуском готового товара, проходит под контролем специалистов.

Сейчас приоритетом в «АКРОС» является выпуск мороженого филе минтая и сельди. На судах осуществляются четыре вида разделки филе и более восьми видов упаковки по весу и укладки – от промышленных мороженых блоков до 500-граммовой индивидуальной потребительской упаковки.

На предприятии работают над усовершенствованием упаковки, в том числе для прямой реализации товаров потребителю. Предполагается, минуя посредников, максимально сохранять качество и полезные свойства рыбы и морепродуктов.

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