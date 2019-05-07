07 мая 2019 года

На Камчатке возводят храм-маяк

Четвертый в стране Морской собор строят в Петропавловске-Камчатском. Планируется, что система освещения здания позволит ему стать дополнительным ориентиром для судов, заходящих в Авачинскую бухту.

Ход строительства Морского собора на территории Свято-Пантелеимонова мужского монастыря оценил губернатор Владимир Илюхин. В осмотре участвовали архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор, заместитель председателя правительства региона Юрий Зубарь, министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский, глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, руководители рыбохозяйственных предприятий и представители военного командования.

«Значение этого храма невозможно переоценить не только для морского сообщества, но и для всех жителей края. Камчатский Морской собор – это уникальный храм-памятник, единственный на Дальнем Востоке собор, посвященный всем, кто не вернулся из моря, – подчеркнул Андрей Здетоветский. – Напомню, строительство ведется за счет пожертвований рыбохозяйственных организаций Камчатского края и неравнодушных граждан. На эти цели собрали несколько десятков миллионов рублей. Работы уже подходят к завершению: в помещении установлен иконостас, художники приступили к росписи свода и стен храма, вдоль лестницы, которая ведет в верхний храм, установлены плиты с именами рыбаков, военных и гражданских моряков, погибших у берегов полуострова. Итоговые работы по оформлению комплекса будут завершены в сентябре этого года»

Министр добавил, что после окончания строительства Морской собор будет официально внесен в морские лоции как храм-маяк. Он будет встречать все корабли, которые заходят в Авачинскую бухту, и станет настоящей достопримечательностью краевой столицы.

Камчатский Морской собор станет четвертым в стране, еще три находятся в Кронштадте, Севастополе и Санкт-Петербурге. Решение о сборе средств и начале строительства храма было принято в ноябре 2012 г. Петропавловской и Камчатской епархией совместно с представителями региональной общественной организации «Камчатское Морское собрание». Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края, камень в основание будущего собора был заложен 28 августа 2013 г. Планируется, что система освещения собора будет построена таким образом, что он станет дополнительным ориентиром для кораблей и судов, заходящих в Авачинскую бухту.

Fishnews