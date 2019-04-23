23 апреля 2019 года

Конфликт Boeing и Airbus угрожает рыбной торговле ЕС и США

Евросоюз и США намерены взаимно ввести дополнительные пошлины на импорт морепродуктов. Причина – очередной виток тяжбы в ВТО по господдержке авиастроительных гигантов.

Еврокомиссия подготовила длинный перечень американской рыбопродукции, которая может быть обложена дополнительными пошлинами. По информации Undercurrent News, в санкционный список продовольствия на сумму в 20 млрд долларов вошли такие ключевые морепродукты, как живые и переработанные лобстеры, кальмары и гребешки общей стоимостью в 840 млн долларов. Новые пошлины грозят главному морепродукту, импортируемому из США, – филе аляскинского минтая, в 2018 г. его импорт в денежном выражении составил 223 млн евро. В перечень попали также замороженное филе тихоокеанских лососей и хека, замороженные тушки нерки и трески, а также печень, икра и молоки. Нынешняя редакция списка имеет предварительный статус и подлежит публичному обсуждению до 31 мая 2019 г.

Отметим, что 9 апреля США опубликовали свой санкционный список европейских товаров общей стоимостью в 11 млрд долларов, включая такие европейские морепродукты, как лосось и осьминог.

Как сообщает корреспондент Fishnews, причиной взаимных претензий стал тянущийся с 2004 г. конфликт между американским Boeing и европейским Airbus. Стороны обвиняют друг друга в незаконном получении субсидий от своих правительств. В 2010 – 2011 гг. ВТО определила, что оба авиастроительных гиганта получали в той или иной форме запрещенную господдержку. Конфликт продолжается до сих пор. В марте ВТО вынесла очередное решение по этой тяжбе, согласно которому Соединенные Штаты продолжили незаконно поддерживать Boeing.

Fishnews