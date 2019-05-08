08 мая 2019 года

Для жителей КНДР стали доступнее морские деликатесы

На внутреннем рынке Северной Кореи из-за санкций стремительно подешевели рыба и морепродукты премиум-класса, сообщают СМИ. При этом цены на обычные продукты питания в стране растут.

О ситуации на рыбном рынке КНДР рассказало Радио «Свободная Азия». По сведениям неназванного источника, в провинции Хамгён-Пукто, граничащей с Россией, в последнее время на рынках стремительно падают цены на рыбу и морепродукты. Особенно – на свежего краба, креветку и минтай.

При этом на фоне удешевления даров моря высокой ценовой категории стремительно растет стоимость обычных продуктов питания. Причиной такой диспропорции называют запрет поставок рыбопродукции и морепродуктов в Китай, отмечает Радио «Свободная Азия».

Как сообщает корреспондент Fishnews, информация о падении цен на рыбу и морепродукты в Северной Корее после санкций ООН уже появлялась в августе 2017 г. Тогда из КНДР запретили импортировать в том числе водные биоресурсы.

Fishnews