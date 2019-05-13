13 мая 2019 года

Россия замыкает рейтинг по уловам сайры

Рекомендации по промыслу в открытых водах северной части Тихого океана подготовили специалисты разных стран. На мероприятиях профильной комиссии обсуждались результаты добычи сайры за 2018 г., оценка запасов скумбрии и другие вопросы.

О научных мероприятиях в рамках многосторонней Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (СТО/NPFC) рассказали во ВНИРО. Встречи проходили 15–26 апреля в Чеджу (Республика Корея). В мероприятиях участвовали представители России, Японии, Южной Кореи, Китая, Канады, США, Вануату и Тайваня.

На заседаниях рассматривались вопросы, связанные с сохранением морских экосистем и биоресурсов открытых вод северной части Тихого океана, оценкой запасов и управлением донными и пелагическими ресурсами этого обширного региона. «Специалисты ВНИРО и его Тихоокеанского филиала (ТИНРО) активно участвовали во всех мероприятиях и аргументированно отстаивали интересы России по вопросам, которые напрямую связаны с промысловой деятельностью отечественных рыбаков в открытых водах северной части Тихого океана», – рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Добыча кабан-рыбы остается низкой

Вопросы управления промыслом донных рыб в районе Императорского хребта рассматривались на заседании Малого научного комитета по донным рыбам. В последние несколько лет вылов кабан-рыбы – некогда основного объекта промысла в этом районе – оставался низким. В 2018 г. добыто всего около 1092 тонны. Учитывая особенности репродуктивной биологии вида, управление запасом в настоящее время ведется адаптивно с добровольными ограничениями тралового вылова Кореей и Японией.

Как защитить сайровое пополнение

Была представлена информация об объемах добычи тихоокеанской сайры в 2018 г. Лидером по вылову здесь является Тайвань (общий показатель равен показателю добычи в СТО – 178 тыс. тонн). Далее следует Япония – 128,5 тыс. тонн, в водах Северной Пафицики – 46,9 тыс. тонн. Результаты Китая – 90,4 тыс. тонн, весь улов добыт в северной части Тихого океана. Затем идет Южная Корея – 23,7 тыс. тонн, в водах СТО – 20,8 тыс. тонн. Далее – Вануату с уловом 8,2 тыс. тонн, все в северной части Тихого океана. Показатели России – 7,8 тыс. тонн, в водах СТО – 5,5 тыс. тонн. При этом число судов на промысле сайры в конвенционном районе продолжает заметно расти у Японии: 125 единиц флота в 2018 г. против 102 в 2017-м.

Представленный отчет по оценке запаса сайры показывает, что уровень ее биомассы ниже максимального устойчивого, но и уровень эксплуатации ресурса сейчас невысокий. На встрече рассматривали вопрос и о защите пополнения сайры от чрезмерного промыслового воздействия в открытых водах северной части Тихого океана, учитывая, что более половины рыб младше одного года распределены с июня по июль восточнее 165-170 градуса восточной долготы.

Япония и РФ переживают за скумбрию

На заседании научного комитета также рассмотрели рекомендации, направленные на завершение оценки запаса скумбрии в северо-западной части Тихого океана.

Россия и Япония, как страны, прибрежные по отношению к запасам скумбрии и имеющие долгую историю ее промысла, выразили обеспокоенность в связи с возможным увеличением промысловых усилий при добыче скумбрии в открытых водах. Сейчас нет уверенности в долгосрочной стабильности ее запаса из-за нерегулярности появления урожайных поколений. Кроме того, увеличение промысловых усилий в последние годы в открытых водах в районах нагула молоди скумбрии создает дополнительный нежелательный пресс на пополнение запаса этого вида.

По результатам прошедших встреч участники научного комитета и его соподчиненных структур подготовили рекомендации по управлению промысловыми запасами в конвенционном районе СТО. Эти предложения будут рассмотрены на 5-й сессии комиссии, которая состоится 16-18 июля 2019 г. в Токио. Предыдущая встреча также проходила в столице Японии.

Fishnews