15 мая 2019 года

Поправки о двойном гражданстве обратной силы не имеют

Ограничения, связанные со статусом «иностранных инвесторов» для россиян с двойным гражданством действуют только с июля 2017 г. К такому выводу пришел Верховный суд в тяжбе рыболовецкой компании и ФАС о праве на промысловые квоты.

Федеральная антимонопольная служба добивалась лишения компании «Эридан» права на промысел водных биоресурсов, закрепленного договорами с Росрыболовством в феврале 2016 г. и январе 2017 г., сообщает корреспондент Fishnews.

По мнению ФАС, компания подпадала под действие вступивших в силу в июле 2017 г. изменений федерального закона от 29 апреля 2007 г. № 57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Согласно этим поправкам, иностранными инвесторами признавались, в числе прочих, граждане России, имеющие иное гражданство.

По данным антимонопольной службы, «Эридан» с 2016 г. находился под контролем другой компании, среди акционеров которой были двое граждан России, имеющих также гражданство Мальты. Однако Верховный суд РФ подтвердил принятые ранее судами решения о том, что поправки в закон не имеют обратной силы. Установлено, что, поскольку право на квоты «Эридан» получил до вступления поправок в силу, требования ФАС безосновательны. Кроме того, антимонопольщикам было отказано в передаче кассации в коллегию по экономическим спорам Верховного суда для дальнейшего рассмотрения.

Fishnews