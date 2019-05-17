17 мая 2019 года

Росрыболовство пообещало держать руку на пульсе в ситуации с «Меркурием»

Росрыболовство продолжит отслеживать ситуацию по использованию в отрасли системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», сообщил глава ведомства Илья Шестаков.

Оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде стало обязательным с 1 июля 2018 г. Для электронной ветсертификации используется федеральная государственная информационная система «Меркурий», сообщает корреспондент Fishnews.

Федеральное агентство по рыболовству на постоянной основе отслеживает проблемы, с которыми рыбаки столкнулись при внедрении ФГИС, заявил журналистам замминистра сельского хозяйства – руководитель ФАР Илья Шестаков.

Каких-то больших трудностей при введении «Меркурия» не отмечено, оценил ситуацию глава Росрыболовства. Проблемы остаются только, по сути дела, при добыче ставными неводами на отдаленных территориях, - конечно, к лососевой путине это может вызвать определенные сложности, обратил внимание Илья Шестаков.

Ведомство продолжит мониторить ситуацию, заверил он. Создана рабочая группа, в которую входят рыбаки, Россельхознадзор, Росрыболовство: на этой площадке обсуждаются технические проблемы, вопросы, возникающие у конкретных предприятий. При возникновении сложностей либо федеральное агентство совместно с Россельхознадзором будут находить варианты, либо будет принято решение о том, чтобы не штрафовать рыбаков, сказал руководитель ФАР.

Fishnews