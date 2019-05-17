17 мая 2019 года

ФАО собирается заняться защитой водорослей

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО ООН) намерена включить водоросли в план по морской биобезопасности. Планируется разрабатывать меры по борьбе с заболеваниями и вредителями этих растений.

План ФАО по морской биобезопасности также известен как Прогрессивный план управления (Progressive Management Pathway). Сейчас он охватывает в том числе креветок и пелагические виды рыб, сообщает корреспондент Fishnews. Включить в этот документ водоросли порекомендовали исследователи Шотландской ассоциации морских наук (Scottish Association for Marine Science).

Как пишет британский портал Undercurrent News, общая стоимость выращиваемых в мире водорослей уже достигает 5 млрд долларов, основные мощности расположены в Юго-Восточной Азии, Китае и Западной Африке. За 20 лет объемы производства выросли более чем вдвое: с 13,5 млн тонн в 1995 г. до 30 млн тонн в 2016 г. Поэтому разработку мер по обеспечению безопасности водорослевой промышленности считают более чем актуальной.

Внимание к проблеме сохранения водорослей и включения их план впервые подняла шотландская ученая Элизабет Коттер-Кук (Elizabeth Cottier-Cook) - лидер финансируемого Великобританией проекта GlobalSeaweedSTAR. Благодаря ее работе вопрос о водорослях внесли в повестку очередного заседания подкомитета ФАО по аквакультуре. Встреча пройдет в норвежском Тронхейме 22-26 августа.

Fishnews