17 мая 2019 года

Рыбацкие профстандарты оценит бизнес

Разработаны проекты новых профстандартов в области пищевой промышленности, также актуализированы профстандарты по виду деятельности «Рыболовство и рыбоводство». Предложения и замечания к ним собирает Российский союз работодателей-рыбопромышленников.

Проекты новых профстандартов и актуализацию старых подготовил Национальный совет при президенте по профессиональным квалификациям. Процедура профессионально-общественного обсуждения и экспертиза проектов уже началась, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

В области «Пищевая промышленность» разработаны профессиональные стандарты:

«Специалист по маркетинговым исследованиям в области пищевой и перерабатывающей промышленности»;

«Специалист по безопасности, прослеживаемости и качеству пищевой продукции на всех этапах ее производства»;

«Специалист по эксплуатации технологического оборудования и процессов пищевой и перерабатывающей промышленности»;

«Специалист по механизации, автоматизации и роботизации технологического оборудования и процессов пищевой и перерабатывающей промышленности».

Также разработаны проекты актуализированных профессиональных стандартов в области «Рыболовство и рыбоводство»:

«Специалист по добыче (вылову) и обработке водных биологических ресурсов на судах рыбопромыслового флота (рыболов)»;

«Специалист по водным биоресурсам и аквакультуре (рыбовод)»;

«Специалист по технологии продуктов питания из водных биоресурсов и объектов аквакультуры (обработчик рыбы и морепродуктов)»;

«Специалист по техническому обеспечению рыболовства и рыбоводства».

По информации ВАРПЭ, документы прошли предварительную экспертизу и получили согласование во ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты. Ознакомиться с проектами и обсудить их можно на сайте Совета по профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса.

Российский союз работодателей-рыбопромышленников начал консолидацию предложений и замечаний предприятий РХК к представленным проектам профстандартов.

Fishnews