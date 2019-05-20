20 мая 2019 года

Уловам «прибрежки» добавили возможностей для выгрузки

Правительство внесло изменения в требования к определению мест выгрузки уловов прибрежного рыболовства и продукции из них. Предполагается обеспечить возможность выгружать рыбу на причальные сооружения перерабатывающих заводов.

Напомним, что с 1 января 2019 г. вступил в силу большой блок изменений законодательства по прибрежному рыболовству. Теперь при работе в режиме «прибрежки» уловы водных биоресурсов и произведенная из таких уловов продукция должны выгружаться только в живом, свежем и охлажденном виде.

Определяют на своей территории места выгрузки органы госвласти прибрежных регионов. При этом требуется согласование органов федеральной службы безопасности.

Порядок определения мест выгрузки уловов «прибрежки», а также продукции из них Правительство РФ установило постановлением от 6 августа 2018 г. № 917. Теперь в этот документ внесены изменения.

Как сообщает корреспондент Fishnews, выгрузка при осуществлении рыболовства с использованием судов рыбопромыслового флота будет допускаться в местах с причальными сооружениями, отвечающими требованиям техрегламента о безопасности объектов морского транспорта, а также техрегламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

В случае рыболовства без использования судов или с привлечением маломерного флота допускается выгрузка на береговой полосе водного объекта, прилегающей к территории с объектами по производству рыбопродукции.

Как отмечалось в сопроводительных материалах к проекту постановления, изменения должны обеспечить возможность выгрузки рыбы на причальные сооружения перерабатывающих предприятий.

Fishnews