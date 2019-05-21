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Знаком «органики» станет белый лист на зеленом фоне

Органическая продукция получит «зеленую метку»

Минсельхоз предложил знак для органической продукции и порядок его использования. Предполагается, что эти правила помогут бороться с фальсификатом и недобросовестными производителями.

Закон «Об органической продукции…» президент Владимир Путин подписал в августе, документ вступит в силу с 1 января 2020 г. Закон регулирует отношения, связанные с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией органической продукции. К ней отнесена и продукция аквакультуры.

Органической продукцией признаются экологически чистые сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство которых соответствует определенным требованиям. В частности, при производстве «органики» нельзя применять антибиотики, стимуляторы роста и откорма, гормональные препараты (кроме разрешенных в России).

Изготовители органической продукции смогут подтверждать соответствие ее производства в форме добровольной сертификации. Такие компании внесут в специальный госреестр. После соответствующего подтверждения производитель получит право помещать на товар соответствующую маркировку.

Порядок использования такого знака разработал Минсельхоз – проект приказа опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

В частности, указано, что графическое изображение органической продукции единого образца представляет собой белый лист на зеленом фоне с кириллической надписью «ОРГАНИК» сверху листа и латинской надписью ORGANIC снизу (см. фото). Документ содержит правила применения этого знака и требования по его нанесению.

Предполагается, что маркировка поможет бороться с фальсификацией органической продукции, введением потребителей в заблуждение. Публичное обсуждение проекта НПА продлится до 17 июня.

Fishnews

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