22 мая 2019 года

Предприниматели поплатились за продажу браконьерских «инструментов»

В Башкирии выявили двух торговцев запрещенными к ввозу синтетическими рыболовными сетями. Предпринимателей оштрафовали, незаконные орудия лова будут уничтожены.

Прокуратура Чекмагушевского района с привлечением сотрудников полиции провела проверку мест реализации рыболовных снастей.

В надзорном ведомстве обратили внимание, что закон о рыболовстве содержит запрет на ввоз в Россию рыбацких сетей из синтетических материалов. Законодательство также запрещает использование сетей при любительском и спортивном лове.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, торговцев запрещенными сетями привлекли к административной ответственности по статье 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена). Кроме того, суд постановил изъять снасти для последующего уничтожения. Прокуратура района внесла в адрес предпринимателей представления, незаконная продажа сетей прекращена.

Fishnews