22 мая 2019 года

Во Владимирской области предлагают участки под аквафермы

Десять рыбоводных участков во Владимирской области выставило на аукцион Московско-Окское теруправление Росрыболовства. Заявки принимаются до 21 июня.

Торги предполагается провести 2 июля в Москве. Согласно аукционной документации, РВУ представляют собой малые водохранилища, озера, участки рек площадью от 0,3 до 31 га, сообщает корреспондент Fishnews. Начальная цена – от 2 тыс. рублей до 250 тыс. рублей.

Все участки предоставляются на условиях совместного водопользования. С победителями аукциона заключат договоры на 25 лет.

Fishnews