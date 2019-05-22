22 мая 2019 года

Проблема с палтусом пока не решена

Ассоциация «Ярусный промысел» вновь обратилась к заместителю министра сельского хозяйства – руководителю Росрыболовства Илье Шестакову с просьбой пересмотреть механизм регулирования промысла палтусов в новых правилах рыболовства для Дальневосточного бассейна.

Президент АЯП Вячеслав Бычков отметил, что предыдущие обращения ассоциации по поводу этой нормы не были приняты во внимание. Напомним, речь идет об объединении отраслевым регулятором разных видов палтуса (черного и белокорого) в объект «палтусы». При этом пункт 11.21 проекта правил рыболовства для Дальневосточного бассейна при добыче белокорого и черного палтусов устанавливает для каждой промысловой зоны или подзоны жесткое процентное соотношение по каждому из видов. Превышать установленный лимит запрещено. При этом фактически жесткое процентное соотношение будет увязано с конкретным промысловым разрешением.

«Видовое соотношение палтусов может меняться под воздействием самых разнообразных, в том числе и биологических, причин, например хищничества косаток, - сообщил Fishnews Вячеслав Бычков. – Жесткая увязка норм добычи палтусов с каждым разрешением лишает рыбодобывающие предприятия возможности оперативно перераспределять квоты между судами в зависимости от хода промысла, поскольку это приведет к изменению процентного соотношения освоенных объемов белокорого и черного палтусов».

По мнению главы АЯП, в результате принятия новой редакции правил для Дальневосточного бассейна пострадают не только рыбаки-ярусники, но и компании, ведущие промысел сетными орудиями лова.

«Могу спрогнозировать, что будет дальше, – сказал Вячеслав Бычков. – Норма начнет работать, контрольно-надзорные органы станут улучшать свою статистику выявленных правонарушений. Мы будем этот вопрос обсуждать, удивляться, почему так происходит и для чего нам создали эту проблему. Для нас это невероятно плохо. Мы не требуем себе преференций и суперблагоприятных условий, мы говорим, что здравый смысл должен восторжествовать. Мы просим отраслевого регулятора доработать пункт 11.21 проекта правил, исключив из текста привязку вводимых процентных соотношений норм добычи белокорого и черного палтусов к конкретному разрешению.

В перспективе, считаем, наиболее верным решением по регулированию промысла палтусов в Дальневосточном бассейне послужит возврат к установлению ОДУ применительно к каждому виду».

Fishnews