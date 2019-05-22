Новости
Проблема с палтусом пока не решена

Проблема с палтусом пока не решена

Ассоциация «Ярусный промысел» вновь обратилась к заместителю министра сельского хозяйства – руководителю Росрыболовства Илье Шестакову с просьбой пересмотреть механизм регулирования промысла палтусов в новых правилах рыболовства для Дальневосточного бассейна.

Президент АЯП Вячеслав Бычков отметил, что предыдущие обращения ассоциации по поводу этой нормы не были приняты во внимание. Напомним, речь идет об объединении отраслевым регулятором разных видов палтуса (черного и белокорого) в объект «палтусы». При этом пункт 11.21 проекта правил рыболовства для Дальневосточного бассейна при добыче белокорого и черного палтусов устанавливает для каждой промысловой зоны или подзоны жесткое процентное соотношение по каждому из видов. Превышать установленный лимит запрещено. При этом фактически жесткое процентное соотношение будет увязано с конкретным промысловым разрешением.

«Видовое соотношение палтусов может меняться под воздействием самых разнообразных, в том числе и биологических, причин, например хищничества косаток, - сообщил Fishnews Вячеслав Бычков. – Жесткая увязка норм добычи палтусов с каждым разрешением лишает рыбодобывающие предприятия возможности оперативно перераспределять квоты между судами в зависимости от хода промысла, поскольку это приведет к изменению процентного соотношения освоенных объемов белокорого и черного палтусов».

По мнению главы АЯП, в результате принятия новой редакции правил для Дальневосточного бассейна пострадают не только рыбаки-ярусники, но и компании, ведущие промысел сетными орудиями лова.

«Могу спрогнозировать, что будет дальше, – сказал Вячеслав Бычков. – Норма начнет работать, контрольно-надзорные органы станут улучшать свою статистику выявленных правонарушений. Мы будем этот вопрос обсуждать, удивляться, почему так происходит и для чего нам создали эту проблему. Для нас это невероятно плохо. Мы не требуем себе преференций и суперблагоприятных условий, мы говорим, что здравый смысл должен восторжествовать. Мы просим отраслевого регулятора доработать пункт 11.21 проекта правил, исключив из текста привязку вводимых процентных соотношений норм добычи белокорого и черного палтусов к конкретному разрешению.

В перспективе, считаем, наиболее верным решением по регулированию промысла палтусов в Дальневосточном бассейне послужит возврат к установлению ОДУ применительно к каждому виду».

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: ОДУросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Все материалы

Интервью

Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (KOAECA) ЛИ Нам Ки

Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества

ЛИ Нам Ки

Электронная биржа – то, к чему идет рыбная торговля

Председатель совета директоров АО «АКРОС» Алексей БУЛАНОВ

Председатель совета директоров АО «АКРОС»

Алексей БУЛАНОВ

«АКРОС» плотнее займется скумбрией и иваси

Начальник Байкальского филиала Главрыбвода Леонид МИХАЙЛИК

Начальник Байкальского филиала Главрыбвода

Леонид МИХАЙЛИК

Мы несем ответственность за байкальского омуля

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Сейчас ломают то, что мы строили 15 лет

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Золотая рыбка Амура

Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

Сергей СЕННИКОВ

В вопросе «незаходных» судов необходим компромисс

Все материалы

Крупным планом

Легендарная дальневосточная сардина вернулась в дальневосточные моря спустя четверть века

Expo Solutions Group: новая эпоха иваси на подходе

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса прошла в Москве в апреле

Конференция рыбаков: к чему пришли

«Антей» видит будущее за иваси. Фото пресс-службы компании

«Антей» видит будущее за иваси

Компания «Дальрыбтехцентр» отмечает 80 лет работы в отрасли

Машиностроение для рыбаков: с чего начинается рыбопереработка

Все материалы

События

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.