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Здание Арбитражного суда ДФО, где дело слушалось в кассационной инстанции. Фото пресс-службы суда

Неопытные компании имеют право бороться за рыбацкие участки

Отсутствие рыбацкого опыта у компании не является причиной для ее недопуска к конкурсу на промысловые участки. Такой вывод следует из итогов арбитражного процесса, завершившегося на Дальнем Востоке.

Истцом выступила анадырская компания, претендовавшая на 12 участков для промышленного лова анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб. Конкурс проводило Северо-Восточное теруправление Росрыболовства. Конкурсная комиссия не допустила организацию к торгам, сославшись на подпункт «в» пункта 15 постановления Правительства РФ от 14 апреля 2008 г. № 264 (заявка оформлена не по установленной форме), сообщает корреспондент Fishnews.

Не согласившись с выводами комиссии, компания обратилась в антимонопольный орган, однако УФАС по Чукотскому автономному округу признала жалобу необоснованной. Зато арбитражные суды первой, апелляционной и кассационной инстанций встали на сторону рыбопромышленников.

Суды отметили, что несоответствие заявки форме, утвержденной организатором конкурса, само по себе не является основанием для отказа в допуске. В пункте 15 постановления № 264 содержится исчерпывающий перечень оснований для отказа. В частности, согласно подпункту «в» пункта 15, на который сослались конкурсная комиссия и УФАС, основанием для отказа является несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным пунктами 27-29 постановления.

В заявках на конкурс в пунктах, где требовалось сообщить о предшествующем рыбопромысловом опыте (например, количестве РПУ, на которых заявитель вел добычу в последние 4 года), компания проставила нули с пояснением, что ранее рыболовством не занималась. Это не является основанием для отказа в допуске на конкурс, поскольку формально все требуемые сведения указаны, решили суды.

Fishnews

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НазадМетки: дальний востокправительстворосрыболовство
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