24 мая 2019 года

Минэк обновит стратегию работы на внешних рынках

В правительство внесен проект новой стратегии внешнеэкономической деятельности, рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Ключевой задачей министр назвал создание на территории страны добавленной стоимости.

Развитие внешнеэкономической деятельности – одно из основных направлений для достижения цели по темпам экономического роста, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин на расширенной коллегии ведомства.

Напомним, что в «майском» указе президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить темпы экономического роста выше мировых. Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира, сообщает корреспондент Fishnews.

По поручению премьер-министра Дмитрия Медведева в правительство внесен проект новой стратегии внешнеэкономической деятельности, рассказал министр экономического развития. «Главная задача (она там единственная, которую мы предлагаем зафиксировать) – это увеличение и создание добавленной стоимости на территории нашей страны», – подчеркнул Максим Орешкин.

Здесь, по словам главы Минэкономразвития, важно сочетание трех элементов. Первое – это концентрация внутри страны на этапах производства с высокой добавленной стоимостью и низкими трудозатратами. «Нужно постепенно отказываться от трудоемких этапов производств с низкой добавленной стоимостью и вовлекать другие страны, в первую очередь наших соседей, где и предложение рабочей силы больше, и стоимость труда ниже, выстраивать вместе с ними цепочки формирования добавленной стоимости», – обозначил ориентир министр.

Второй приоритет ведомство видит в привлечении и внедрении передовых технологий, в том числе ноу-хау, для повышения производительности труда и эффективности российских компаний.

Третье – расширение рынка, причем не только для товаров и услуг, но и для цифровых решений, и рынка зоны активной работы российских инвестиций. «Это подразумевает активную работу по интеграционным процессам в рамках Союзного государства России и Белоруссии, ЕАЭС, СНГ и, конечно, взаимовыгодное сотрудничество с другими странами и объединениями по всему миру», – рассказал министр.

Он подчеркнул, что «в условиях растущего в мире протекционизма Россия должна использовать все доступные механизмы для защиты собственных интересов».

Fishnews