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Руководитель Камчатского филиала ВНИРО (КамчатНИРО) Нина ШПИГАЛЬСКАЯ на расширенном заседании регионального рыбохозяйственного совета. Фото пресс-службы правительства края

На Камчатке отметили успешный скат молоди горбуши

Специалисты КамчатНИРО заявили об обильном скате сеголеток горбуши на западе полуострова. Это говорит о том, что избыток производителей прошлым летом не снизил эффективность нереста, полагают в институте.

Специалисты Камчатского филиала ВНИРО (КамчатНИРО) приняли участие в расширенном заседании регионального рыбохозяйственного совета. Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, ключевой темой стала подготовка к лососевой путине. Она стартует в крае 1 июня, к вылову рекомендовано более 320 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

Руководитель КамчатНИРО Нина Шпигальская рассказала, что в рамках научного сопровождения путины специалисты уже получили отличные результаты по скату сеголеток горбуши.

«Опасения, связанные со снижением эффективности нереста из-за избыточного количества производителей в отдельных водоемах Западной Камчатки, которое мы наблюдали летом 2018 года, не подтвердились. В настоящее время обильный скат горбуши отмечен в реках Большая, Пымта, Колпакова, Утка, – отметила Нина Шпигальская. – В ближайшее время ожидаем данные с других рек Камчатки».

Также руководитель филиала рассказала о комплексе планируемых научно-исследовательских работ на нерестовых водоемах в путину 2019 г.

Fishnews

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