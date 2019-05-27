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На Камчатке обсудили вопросы организации и проведения лососевой путины. Фото пресс-службы правительства региона

Камчатские рыбаки готовятся к встрече лососей

Камчатский рыбохозяйственный совет обсудил вопросы организации и проведения лососевой путины, которая стартует на полуострове 1 июня. Ожидается, что регион освоит более 300 тыс. тонн.

Заседание совета провел министр рыбного хозяйства Камчатки Андрей Здетоветский. В совещании приняли участие представители силовых и надзорных ведомств, науки, отраслевых предприятий и профессиональных объединений рыбаков.

«В этом году основная путина пройдет на восточном побережье полуострова. Первоначально комиссией для промышленного рыболовства распределено по группам участков 170,7 тыс. тонн лососей, – рассказал Андрей Здетоветский. – Порядка 545 тонн установлено для организации любительского и спортивного рыболовства, 6 813 тонн определено для традиционного рыболовства коренных народов. Нераспределенный объем возможного вылова лососей для регулирования промысла составляет 142 тыс. тонн. В целях оперативного регулирования промысла предприятия обязаны ежесуточно предоставлять в территориальное управление Росрыболовства сведения о вылове».

Старт лососевой путины на Камчатке будет дан 1 июня. На восточном побережье первыми к промыслу приступят в Олюторском (за исключением акватории реки Вывенки), Усть-Камчатском и Алеутском районах. На западе региона путина начнется в Тигильском районе (кроме рек Палана, Тигиль и Воямполка). Как и в предыдущие годы, вылов будет организован по бассейновому принципу, участки объединены в группы.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края, особое внимание уделили предложениям о дополнительных мерах господдержки предприятий за счет средств федерального бюджета. Было отмечено, что в 2018 г. в рамках реализации «майского» указа президента утверждены национальный проект «Международная кооперация и экспорт» и федеральный проект «Экспорт продукции АПК».

«В целях создания благоприятных условий для развития рыбохозяйственного комплекса планируется реализация масштабных программ, направленных на максимальное обновление рыбопромыслового флота, строительство холодильных мощностей, стимулирование глубокой переработки водных биоресурсов, увеличение экономической отдачи от экспорта рыбной продукции, а также развитие отраслевой инфраструктуры, обслуживающей отечественный рынок, – подчеркнул Андрей Здетоветский. – Кроме того, серьезная работа планируется в отношении использования возможностей Северного морского пути, развития системы транспортировки рыбы с Дальнего Востока. Особые возможности, учитывая выгодное географическое положение, открываются для Камчатского края. Конечно, без государственной поддержки такие глобальные задачи не решить. Уже сегодня в Минсельхозе России и Росрыболовстве обсуждается выделение на финансирование господдержки значительных бюджетных средств – более 14 млрд рублей».

Кроме того, на заседании рассмотрели вопросы производственного травматизма, сертификации рыбных промыслов по программе Морского попечительского совета (MSC).

Напомним, лососевая путина-2018 стала рекордной в Камчатском крае за последнее столетие. Было добыто почти 500 тыс. тонн красной рыбы.

Fishnews

  • На Камчатке обсудили вопросы организации и проведения лососевой путины. Фото пресс-службы правительства региона
  • Заседание Камчатского рыбохозяйственного совета провел министр рыбного хозяйства края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ. Фото пресс-службы правительства региона
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