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Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала института Алексей БАЙТАЛЮК

Рыбные запасы Приморья растут

После длительного перерыва ученые исследуют ресурсы подзоны Приморье. Уже сейчас можно констатировать позитивную динамику по ряду объектов, отмечает заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала института Алексей Байталюк.

«В настоящее время в подзоне Приморье работают два НИС – «Владимир Сафонов» и «Зодиак». Мы исследуем ресурс минтая, провели впервые за много лет серию работ по ихтиопланктонной съемке, будем ее повторять для того, чтобы восполнить утерянные данные, особенно по жизненным циклам минтая. Уже сейчас мы видим, что нерест идет, что популяция минтая в этом районе начала выходить из состояния глубокой депрессии», – рассказал Алексей Байталюк о результатах первых исследований.

В интервью Fishnews руководитель ТИНРО также обратил внимание на позитивные перспективы по другим объектам.

«Положительную динамику видим в отношении трески. Исходя из базовых изменений окружающей среды и фоновых условий, мы ожидаем роста численности терпугов. Зафиксировали появление как минимум одного урожайного поколения сельди залива Петра Великого. Много лет промысел сельди здесь был под запретом, сейчас она разрешена только для любительского лова», - сообщил Алексей Байталюк.

Fishnews

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