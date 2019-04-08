08 апреля 2019 года

«Демографию» минтая в подзоне Приморья проверит наука

Впервые за 15 лет ученые провели ихтиопланктонные съемки по минтаю в заливе Петра Великого в Приморском крае. Также специалисты проверят запасы креветок, крабов и донных рыб в этом районе.

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО на НИС «Владимир Сафонов» завершили первый этап работ по обследованию промысловых запасов рыб и беспозвоночных в Японском море.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, ихтиопланктонных работ по минтаю в северо-западной части Японского моря ученые не проводили уже 15 лет. Аналогичные исследования, выполненные в период низкой численности минтая в середине 2000-х гг., показали, что нерест этой рыбы проходил главным образом в апреле-мае и только в пределах акватории залива Петра Великого.

Специалисты выполнили первую серию съемок в заливе, собрав данные об интенсивности нереста минтая. В дальнейших планах – траловые съемки для оценки запасов северной и гребенчатой креветок, крабов и донных видов рыб, а также изучение океанологических условий для определения их влияния на сроки и интенсивность миграций в весенний период.

По оценке экспертов ВНИРО, в последние годы наблюдается рост запасов минтая в подзоне Приморье. Кроме того, в нынешнем году ожидается массовое вступление в промысловую часть стада высокоурожайного поколения 2014 г. Поэтому площадь съемок была расширена, чтобы определить интенсивность нереста приморского минтая и прогнозировать дальнейшую динамику его численности.

В дальнейшем особое внимание уделят исследованиям на свале глубин Японского моря. Глубины ниже 400-500 м залива Петра Великого пока слабо изучены, однако в холодный период года там концентрируются многие промысловые виды рыб и беспозвоночных, образуя плотные скопления. Для расчета их биомассы и численности будут выполнены траловые съемки в апреле-мае.

Напомним, ранее о необходимости ресурсных исследований и вывода минтая из ОДУ в подзоне Приморье в интервью Fishnews рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. По его мнению, это поддержит добывающие и перерабатывающие предприятия региона.

Fishnews