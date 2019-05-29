29 мая 2019 года

Переработчиков браконьерского краба поймали с поличным

В пригороде Владивостока пограничники обнаружили нелегальный цех по переработке морепродуктов. Изъято в общей сложности более 2,2 тонны краба, креветки и красной икры, ущерб государству превышает 23 млн рублей.

«Завод» организовали на территории базы неработающего предприятия по производству мясной продукции. Правоохранители нагрянули, когда в цехе полным ходом шла работа: наемные граждане из ближнего зарубежья варили, разделывали и упаковывали морепродукты.

Как сообщили Fishnews в пресс-группе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю, в холодильниках нашли более 1,78 тонны варено-мороженых полудолей и 140 кг фрагментов камчатского краба, свыше 280 кг крабового мяса. Кроме этого, обнаружено около 10 кг гребенчатой креветки и 9 кг лососевой икры.

В отношении организатора производства – жителя Приморья – возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство).

Fishnews