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Правоохранители нагрянули, когда в цехе полным ходом шла работа. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю

Переработчиков браконьерского краба поймали с поличным

В пригороде Владивостока пограничники обнаружили нелегальный цех по переработке морепродуктов. Изъято в общей сложности более 2,2 тонны краба, креветки и красной икры, ущерб государству превышает 23 млн рублей.

«Завод» организовали на территории базы неработающего предприятия по производству мясной продукции. Правоохранители нагрянули, когда в цехе полным ходом шла работа: наемные граждане из ближнего зарубежья варили, разделывали и упаковывали морепродукты.

Как сообщили Fishnews в пресс-группе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю, в холодильниках нашли более 1,78 тонны варено-мороженых полудолей и 140 кг фрагментов камчатского краба, свыше 280 кг крабового мяса. Кроме этого, обнаружено около 10 кг гребенчатой креветки и 9 кг лососевой икры.

В отношении организатора производства – жителя Приморья – возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство).

Fishnews

  • Правоохранители нагрянули, когда в цехе полным ходом шла работа. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
  • В общей сложности изъято более 2,2 тонны краба, креветки и красной икры. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
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