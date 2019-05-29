29 мая 2019 года

Инвестквоты: период адаптации

Минсельхоз и Росрыболовство предложили изменения правовой базы по инвестиционным квотам: необходимость их внесения объясняется практикой. Перемены позитивные, но нужна доработка проекта постановления, считают рыбопромышленники.

В мае Минсельхоз опубликовал проект постановления правительства, предусматривающий изменения по механизму инвестиционных квот, на профильном портале regulation.gov.ru: документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Соисполнителем выступило Федеральное агентство по рыболовству.

Регулятор решил отразить в правовой базе по инвестиционным квотам практику – это уже положительный шаг, считают опрошенные рыбопромышленники.

Среди ключевых моментов можно отметить возможность продления сроков, а также внесения изменений в инвестиционный проект, заявил заместитель директора ООО «Гранис» Дмитрий Макаренко. Компания вошла в программу инвестквот с проектом по строительству рыбоперерабатывающего завода на Северных Курилах. Предложенные изменения позволяют сделать механизм инвестиционных квот более гибким, полагает он.

«Из положительных моментов можно отметить то, что инвесторам предоставляется возможность корректировать сроки, наполнение инвестиционного проекта, суммы, менять подрядчиков», – прокомментировал предложения властей генеральный директор ООО «Витязь-Авто» Алекс Раманаускас. С компанией заключен договор на инвестквоты под строительство перерабатывающего комплекса на западном побережье Камчатки.

В то же время предложенный проект все еще нуждается в изменениях, считают представители бизнеса. Так, не понятно, каким образом должна осуществляться приемка объектов инвестиций, отметил гендиректор «Витязь-Авто». Возможности для расширительного толкования создает термин тестового испытания оборудования. «Здесь могут включиться оценочные параметры», – заявил Алекс Раманаускас.

По мнению Дмитрия Макаренко, нужно организовать активное обсуждение предлагаемого варианта постановления, ведь у каждой компании – участницы программы своя специфика и могут возникнуть разные вопросы.

На предприятиях отметили, что готовы внести свои предложения по проекту постановления. Важно усилить взаимодействие органов власти с инвесторами при реализации программы.

Текст полностью смотрите в рубрике «Крупным планом» на сайте «Fishnews».