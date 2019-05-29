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Общественный совет при Росрыболовстве соберется на очередное заседание 27 июня

Нерестоохранные полосы – на повестке Общественного совета

Общественный совет при Росрыболовстве соберется на очередное заседание 27 июня. Планируется рассмотреть вопросы, связанные с подготовкой кадров, традиционным рыболовством КМНС, понятием «нерестоохранные полосы лесов».

Первым вопросом в повестке заседания стоит подготовка кадров отраслевыми образовательными учреждениями, сообщает корреспондент Fishnews.

Также члены Общественного совета планируют обсудить совершенствование порядка традиционного рыболовства коренных малочисленных народов.

Кроме того, в списке тем заседания введение в рыбохозяйственное законодательство понятия «нерестоохранные полосы лесов» в качестве природоохранной меры.

Лесной кодекс относит нерестоохранные полосы к защитным лесам. Категория была создана для сохранения прибрежных зон водных объектов, где происходят нерестовые миграции и нерест ценных и особо ценных видов рыб. Согласно недавним поправкам, это «леса, расположенные в границах рыбоохранных зон или рыбохозяйственных заповедных зон, установленных в соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Изменения Лесного кодекса вызвали бурную критику экологов. По мнению «зеленых», общая площадь нерестоохранных полос лесов уменьшится более чем в 10 раз, что поставит под угрозу нерестилища тихоокеанских лососей, атлантического лосося (семги), осетровых, сиговых и других ценных видов рыб.

Также участники заседания обсудят случаи выброса и уничтожения лососевых уловов на примере путины-2018 на Камчатке. Тогда в некоторых краевых СМИ и в соцсетях очевидцы публиковали фото и видео с массовой порчей горбуши. Отмечалось, что в большинстве случаев такие свалки устраивают браконьеры.

Fishnews

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