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Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и врио губернатора Мурманской области Андрей ЧИБИС. Фото пресс-службы правительства региона

Росрыболовство рассчитывает на перенаправление потоков сырья

В рамках программы инвестквот Росрыболовство намерено повысить глубину переработки уловов Северного бассейна. При этом добиваться доступности цен на рыбу предполагается через создание специализированного рынка в Мурманске.

Вопрос о возможности снижения цен на рыбу заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и врио губернатора Андрей Чибис прокомментировали на пресс-конференции в областном центре.

Илья Шестаков обратил внимание, что в этом году квоты в Северном бассейне сократились, особенно по треске. «Хотя мы работаем с нашими коллегами из Норвегии в рамках научных исследований, и, вполне возможно, на следующий год какое-то увеличение согласно нашей модели квот будет», – отметил глава ведомства.

Он также рассказал о намерении увеличить глубину переработки рыбы на Северном бассейне путем строительства новых заводов в рамках программы инвестиционных квот, сообщает корреспондент Fishnews. По словам Ильи Шестакова, эти предприятия позволят перерабатывать на месте сырье, которое сейчас отправляется в Китай.

Андрей Чибис заявил, что снижать цены на рыбу для населения предполагается за счет создания в Мурманске специализированного рыбного рынка. Обеспечивать приток продукции планируется с помощью оптимизации административных процедур, в том числе для рыбаков-«прибрежников», заявил глава региона.

Fishnews

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