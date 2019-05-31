31 мая 2019 года

Для рыбаков Южной Кореи ищут альтернативу японским водам

Республика Корея ищет замену районам промысла в исключительной экономзоне Японии. Планируется расширять возможности добычи в водах третьих стран и открытых водах.

Южная Корея и Япония уже четвертый год не могут договориться об условиях ведения промысла в территориальных водах друг друга. Из-за этого страдают южнокорейские рыбаки, которые не могут работать в привычных местах.

По мнению нового министра морских дел и рыболовства республики Мун Сон Хёка, Япония пытается связать заключение соглашения с вопросом запрета на ввоз в Южную Корею уловов из префектуры Фукусима.

Сейчас министерство занимается поиском новых участков для промысла, сообщает корреспондент Fishnews. Как пишут южнокорейские СМИ, уже есть договоренности с Тайванем, также планируется организовать дополнительные районы добычи кальмара в северной части Тихого океана.

А Япония намерена с 1 июня ужесточить контроль над импортом южнокорейских рыбы и морепродуктов. Это может привести к задержкам поставок, или даже отказу на ввоз некоторых из них. В этой связи 30 мая Мун Сон Хёк провел рабочее совещание, на котором решили усилить меры по обеспечению безопасности производимой в республике рыбопродукции.

Fishnews