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Мексиканская креветка на рынке в Сиэтле. Фотограф Jason Huffman

США ставит барьер мексиканским нелегалам и креветке

Решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа начать активные действия на новом фронте «торговой войны» – мексиканском - могут лишить страну крупного поставщика морепродуктов. Повышением пошлин глава государства намерен бороться с нелегальными мигрантами.

Дональд Трамп заявил в «Твиттере», что с 10 июня в отношении мексиканских товаров начнет действовать пошлина в 5%. Ее планируется постепенно увеличивать – до 10% в июле, до 15% в августе, до 20% в сентябре, до 25% в октябре - до тех пор, «пока проблема нелегальной миграции не будет решена», сообщает корреспондент Fishnews.

На первых порах рыбопромышленники Мексики выдержат пятипроцентный тариф, считает вице-президент компании Delta Blue Aquaculture, занимающейся импортом креветки, Билл Хоэниг. Однако, по его мнению, анонсированные шаги по увеличению пошлины до 10 и даже 25% заставят мексиканскую креветку уйти на более гостеприимные рынки.

По данным портала Undercurrent News, только в прошлом году США импортировали товаров и услуг из Мексики на 371,9 млрд долларов, уступив по этому показателю только Китаю (557,9 млрд долларов). При этом стоимость ввезенных из сопредельной страны рыбы и морепродуктов достигла 627,7 млн долларов, а объем – 93 868 тонн.

Главной позицией рыбного экспорта из Мексики в США в 2018 г. была креветка – 24 884 тонны на 282,6 млн долларов. Второе место заняли пелагические виды рыб, в том числе тунец, – 8 434 тонны общей стоимостью 51,2 млн долларов.

По итогам марта нынешнего года Мексика стала шестым крупнейшим поставщиком креветки в США с результатом 2 104 тонны и 23,9 млн долларов. Латиноамериканский сосед уступил лишь таким гигантам отрасли, как Индия, Индонезия, Эквадор, Таиланд и Вьетнам. При этом наиболее сильны мексиканцы в сегменте поставок крупной безголовой креветки в панцире.

Ежегодно мексиканские рыбаки добывают от 40 до 50 тыс. тонн дикой креветки, примерно в три раза больше выращивают аквафермеры. Пока мексиканцы не платят таможенную пошлину при ввозе своей продукции в США, так как страна входит в Североамериканскую зону свободной торговли (NAFTA, НАФТА).

Fishnews

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