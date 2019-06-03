03 июня 2019 года

Черную икру «выметали» на капот полицейским

В Астраханской области задержали двух перевозчиков черной икры. Мужчины попытались скрыться от полицейских и сбросить нелегальный груз, однако их остановили правоохранители. Изъято 12 кг деликатеса.

На автодороге Лесное – Забурунное – Вышка патруль ГИБДД попытался остановить «Ниву» (в машине по оперативной информации перевозилась черная икра). Водитель проигнорировал требование инспекторов, началось преследование.

Автомобиль удалось блокировать в ближайшем селе Рынок. Как сообщили Fishnews в пресс-службе управления МВД по Астраханской области, водитель внедорожника попытался выбросить пакеты с икрой через забор частного дома. В результате часть деликатеса полетела во двор, а часть – на капот автомобиля ДПС. Пассажир «Нивы» попытался скрыться от полицейских босиком. Обоих нарушителей впоследствии задержали.

Прибывшая следственно-оперативная группа изъяла с места происшествия четыре полиэтиленовых пакета, в которых находилось более 12 кг икры осетровых. Незаконную продукцию сдали на ответственное хранение. Кроме того, в салоне автомобиля обнаружили три мешка с щукой, сазаном, сомом и красноперкой общим весом 120 кг. Улов полицейские направили на ихтиологическое исследование, чтобы установить, использовались ли при добыче рыбы запрещенные орудия.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ («Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных)»).

Fishnews