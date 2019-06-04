04 июня 2019 года

Фальшивую икру фасовали в Подмосковье

В Московской области сотрудники Россельхознадзора и полиции обнаружили нелегальный цех по фасовке контрафактной лососевой икры. В качестве изготовителей на упаковке указывали камчатское и сахалинское предприятия.

Подпольное производство располагалось в селе Ивановка Раменского района. В цеху женщина фасовала контрафакт под видом чавычевой и кетовой икры с маркировкой ООО «Золото Камчатки» (Камчатский край) и ООО «Персей» (Сахалинская область).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, компания «Золото Камчатки» не зарегистрирована, «Персей» – находится в стадии банкротства. Обе фирмы не ведут производственную деятельность.

Изъято 4,6 тонны продукта, факт фальсификации подтвердили лабораторные исследования. Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах).

Напомним, ранее Россельхознадзор сообщал о появлении на рынке икры, расфасованной от имени предприятий-«фантомов», в том числе «Золота Камчатки».

Fishnews