04 июня 2019 года

Соглашению по Арктике готовят дорогу

В Оттаве завершилась первая подготовительная встреча стран, подписавших соглашение о предотвращении нерегулируемого промысла в арктических водах. Из десяти участников соглашение уже ратифицировали Россия, Канада и Евросоюз.

Соглашение о предотвращении нерегулируемого промысла в районе открытого моря в центральной части Северного Ледовитого океана в октябре 2018 г. подписали представители десяти сторон. Это члены «арктической пятерки» - Дания, Канада, Норвегия, Россия, США, а также ведущие рыболовные страны -Исландия, Китай, Республика Корея, Япония и ЕС.

Встреча в Канаде 29-30 мая была нацелена на согласование ряда вопросов, чтобы обеспечить плавное вступление в силу соглашения к моменту, когда оно будет ратифицировано всеми участниками. Россия первой подтвердила, что принимает на себя все обязательства по соглашению, затем документ официально утвердил Евросоюз. Уже в Оттаве канадская сторона также уведомила о завершении процедуры ратификации.

Участники переговоров обсудили возможные механизмы обмена данными и научного сотрудничества, включая создание координирующего комитета, который бы обеспечил реализацию совместной международной программы научных исследований и мониторинга. Эти темы во многом продолжили дискуссию, начатую на конференции научных экспертов стран-участниц соглашения в апреле в Архангельске, отметил представитель российской делегации, замдиректора ВНИРО - руководитель ТИНРО Алексей Байталюк.

«Результаты этой работы стали отправной точкой для формирования научной координационной группы в целях определения приоритетных направлений развития совместной программы научных исследований и мониторинга, которая будет работать в межсессионный период», - рассказал Алексей Байталюк Fishnews.

Первая встреча рабочей группы по предварительной договоренности пройдет в феврале 2020 г. в Италии. Научному сообществу также предстоит выработать правила ведения поискового промысла, основанные на бережном подходе к уязвимым экосистемам Арктики.

На встрече в Оттаве подробно обсуждали перспективы использования знаний коренных народов Арктики и участия их представителей в разработке программы научных исследований. «Участники пришли к выводу, что накопленные поколениями знания об изменения климата и наблюдения могут стать одним из важнейших элементов для понимания формирования новых условий проникновения видов через «восточные» (Берингов пролив) и «западные ворота» (Баренцево и Карское моря) в Северный Ледовитый океан. Если получится имплементировать эти данные в общую научную систему, они могут стать важным подспорьем», - сообщил Алексей Байталюк.

В связи с этим канадская сторона предложила организовать осенью рабочую встречу с участием Международного совета инуитов и других групп коренных народов Арктики.

Fishnews